Красноярский край нашел поставщика 92 автобусов за 985,4 млн рублей

Победителем торгов на поставку 92 автобусов для Красноярского края стало ООО «ТК ТомАвто», компания стала единственным участником аукциона. Цена контракта составила 985,4 млн руб. Техника должна быть поставлена не позже 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

9 сентября и.о. главы правительства региона Сергей Верещагин сообщил, что президиум российской федеральной правительственной комиссии по региональному развитию выделил специальный казначейский кредит на приобретение автобусов.

Согласно документации торгов, регион искал поставщика 40 автобусов вместимостью не менее 110 пассажиров, еще 10 автобусов, рассчитанных на перевозку 48 человек каждый. Также в закупке сказано, что необходимо приобрести 23 автобуса пассажировместимостью до 50 человек и 19 автобусов, которые будут рассчитаны на перевозку не менее 20-25 человек. Уточняется, что машины должны работать на дизельном топливе.

ООО «ТК ТомАвто» основано в 1997 году, основной вид деятельности - торговля автотранспортными средствами. На сайте компании указывается, что она является официальным дилером автобусов ПАЗ, ЛИАЗ и КАВЗ. Также с 2022 года занимаемся продажей спецтехники HOWO, а с марта текущего года является официальным субдилером в России по реализации, сервисному и гарантийному обслуживанию автомобилей марки HOWO и SITRAK. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% компании принадлежит Людмиле Белолипецкой. В 2022 году выручка компании составила 2,2 млрд руб. (годом ранее – 161,2 млн руб.), чистая прибыль – 42,5 млн руб. (в 2021 году – 625 тыс. руб.).

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Александр Киселев