Регоператор не нашел подрядчика по вывозу мусора во второй зоне в Башкирии

Региональный оператор «Эко-сити» не смог найти подрядчика по вывозу твердых коммунальных отходов в территориальной зоне деятельности №2, сообщается на сайте госзакупок. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, отмечается в итоговом протоколе.

Начальная цена составляла 720 млн руб. Сроки договора были установлены до 16 июля 2024 года. За это время необходимо вывезти более 1 млн куб. м отходов.

Территориальная зона №2 включает Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский районы. С 2019 года ее обслуживало ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную ГК «Мехуборка»). В июле текущего года министерство природопользования экологии Башкирии лишило компанию статуса регоператора. 17 июля соглашение на вывоз мусора в зоне деятельности №2 сроком на один год было подписано с «Эко-сити».

Майя Иванова

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