Взысканные с Тинькова в пользу Дерипаски 20 млн рублей направят на благотворительность

Взысканные по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 20 млн руб. с Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски будут направлены на благотворительность в регионе. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат господина Дерипаски Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Средства, как и планировал ранее Олег Дерипаска, направят на благотворительные цели в Краснодарском крае. В частности, на поддержку детского творчества и спорта. Мы считаем, что суд принял достаточно взвешенное решение. Однако не исключено, что адвокаты ответчика обжалуют это решение в апелляционной инстанции»,— прокомментировал господин Мельников.

Суд признал сведения, распространенные Олегом Тиньковым, не соответствующими действительности и оскорбительными. По решению суда, он должен удалить эту информацию и опровергнуть. В качестве компенсации морального и репутационного вреда с Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски взыскано 20 млн руб. Решение в законную силу не вступило.

Весной прошлого года между миллиардерами возник спор из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова в адрес Олега Дерипаски. Основатель Тинькофф-банка в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд. В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

В марте этого года Олег Дерипаска оспорил определение Усть-Лабинского районного суда о передаче дела против Олега Тинькова в АС Московской области. Суд решил, что гражданский иск будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом (по месту прописки Олега Дерипаски). В августе 2022 года районный суд счел необходимым передать дело на рассмотрение в арбитраж Подмосковья из-за места жительства ответчика (Олег Тиньков прописан в Реутове).

Тат Гаспарян

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