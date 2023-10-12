В Перми на публичных слушаниях обсудят жилую застройку бывшего оборонного завода

Несмотря на судебное решение об изъятии участка бывшего оборонного завода «Арсенал 39», в Перми продолжается процесс смены зонирования этой площадки под жилую застройку. Как сообщается в постановлении администрации города, с 16 по 18 октября в Перми пройдут публичные слушания об установлении зоны, позволяющей жилую застройку на площадке «Арсенал 39» и прилегающих к нему землях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

В частности, на слушаниях обсудят дополнение перечня территориальных зон Правил землепользования и застройки новой зоной смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. Участники слушаний обсудят также дополнение градрегламента этой зоны. Помимо этого, зону Ц-СМ предлагается установить на четырех участках суммарной площадью 4,95 га — это территория бывшего завода «Арсенал 39» (два участка в 4,05 га) и две площадки в 8,9 тыс. кв. м возле зданий по ул. Чернышевского, 21а и 41б.

Территория бывшего оборонного завода «Арсенал 39» арендована соучредителем структур «Развитие» Александром Равцовым, а соседние площадки на ул. Чернышевского принадлежат компании девелопера «Мегаполис» — ООО СЗ «Петрокоминвест». О планах застроить их жильем стало известно недавно. В апреле 2023 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке рассматривалось заявление СГ «Развитие» и «Мегаполиса» об установлении зоны комплексного развития территории (КРТ) на перечисленных территориях. После этого Генпрокуратура стала добиваться изъятия 15 объектов недвижимости и земельного участка, ранее входивших в состав комплекса оборонного АО «39 Арсенал». Их в 2021 году приобрел пермский девелопер Александр Равцов. В сентябре суд удовлетворил эти требования надзорного органа.