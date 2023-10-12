Выбран подрядчик обустройства системы радаров для Института солнечно-земной физики за 31 млрд рублей

В Иркутской области подведены итоги торгов первого этапа обустройства системы радаров для обсерватории нелинейной радиофизики Института солнечно-земной физики СО РАН наук за 31 млрд руб. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет. Победителем конкурса стал сам Институт солнечно-земной физики СО РАН, его заявка была единственной на торгах.

Победитель должен разработать проект, поставить и смонтировать оборудование, а также осуществить капитальное строительство «системы радаров». Работы по объекту разделены на два этапа. Первый из них должен завершиться до конца 2024 года, второй до конца 2029 года.

Основной площадкой для проведения работ является местность Харикта в Ольхонском районе Иркутской области, дополнительно заказчику предстоит провести работы в урочище Малан Качугского района.

Ранее власти Иркутской области сообщали, что Институт солнечно-земной физики в Республике Бурятия у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа. Это инструмент будущего Национального гелиогеофизического комплекса - проекта класса «мегасайенс», который позволит отслеживать процессы в ближнем космосе, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику атмосферы Земли. Объекты комплекса размещаются в Иркутской области и в Бурятии. В 2013 году конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса выиграл холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех»). Строительно-монтажные работы начались в 2018 году.

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Лолита Белова