Суд запретил выплачивать дивиденды миноритариям СМЗ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Росимущества о принятии обеспечительных мер в рамках спора об изъятии акций в пользу государства у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Федеральное агентство требовало запретить выплату дивидендов миноритариям за прошлый год в общей сумме свыше 187 млн руб. Ранее такие меры отказался вводить суд первой инстанции, мотивировав это тем, что решение о выплате принимается общим собранием акционеров предприятия, где большинство голосов принадлежит госструктурам.

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Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ более 89% акций СМЗ. Сейчас надзорный орган добивается той же процедуры для акций миноритариев, ответчиками по делу проходят свыше 2,1 тыс. человек.

Апелляционная инстанция с решением об отказе в обеспечительных мерах не согласилась. Как отмечается в постановлении, фактически прокуратура оспаривает наличие у ответчика прав миноритариев, и, следовательно, прав на получение дивидендов. Их выплата, в случае удовлетворения требований, нанесет государству ущерб на 187 млн руб. В то же время в судебном акте указывается, что обеспечительные меры являются лишь временной мерой до рассмотрения спора по существу.