Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд запретил выплачивать дивиденды миноритариям СМЗ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Росимущества о принятии обеспечительных мер в рамках спора об изъятии акций в пользу государства у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». Федеральное агентство требовало запретить выплату дивидендов миноритариям за прошлый год в общей сумме свыше 187 млн руб. Ранее такие меры отказался вводить суд первой инстанции, мотивировав это тем, что решение о выплате принимается общим собранием акционеров предприятия, где большинство голосов принадлежит госструктурам.

Фото: яндекс. карты, Коммерсантъ

Фото: яндекс. карты, Коммерсантъ

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу РФ более 89% акций СМЗ. Сейчас надзорный орган добивается той же процедуры для акций миноритариев, ответчиками по делу проходят свыше 2,1 тыс. человек.

Апелляционная инстанция с решением об отказе в обеспечительных мерах не согласилась. Как отмечается в постановлении, фактически прокуратура оспаривает наличие у ответчика прав миноритариев, и, следовательно, прав на получение дивидендов. Их выплата, в случае удовлетворения требований, нанесет государству ущерб на 187 млн руб. В то же время в судебном акте указывается, что обеспечительные меры являются лишь временной мерой до рассмотрения спора по существу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...