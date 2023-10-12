С 1 января 2024 года UFC завершит сотрудничество с антидопинговым агентством США (USADA), после того, как оно не позволило бойцу MMA Конору Макгрегору выступать на поединках до истечения шести месяцев с момента его вхождения в пул тестирования. Об этом сообщается в пресс-релизе USADA.

«Мы четко и твердо заявили UFC, что для Макгрегора не должно быть сделано никаких исключений, пока он не сдаст два отрицательных теста и не будет находиться в пуле не менее шести месяцев. Несмотря на позитивную и продуктивную встречу по вопросу продления контракта в мае 2023 года, UFC пошла на попятную и в понедельник уведомила USADA о том, что собирается двигаться в другом направлении»,— сообщили в организации.

После боя с американцем Дастином Порье в 2021 году Конор Макгрегор вышел из пула тестирования USADA. 8 октября этого года стало известно, что он подал документы в USADA для возвращения. В UFC заявили, что пока не планируется каких-либо боев.

При этом в августе Конор Макгрегор заявил, что планирует провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря. Однако позднее он сказал, что ему запрещают участвовать в поединках. Кто именно, он не уточнил.

На счету 34-летнего Макгрегора 28 боев в MMA, из них 22 победы и 6 поражений. Во время боя с Дастином Парье он сломал ногу и с тех пор не провел ни одного боя.

Лусине Баласян