В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН по палестинским беженцам

С начала войны Израиля и «Хамаса» в секторе Газа погибли как минимум девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Еще трое преподавателей миссии ООН, которые учили палестинских детей, были ранены. Такие данные приводятся в отчете организации.

«Девять сотрудников (шесть работников и три подрядчика) были убиты, трое учителей получили ранения»,— говорится в отчете. Также сообщается, что из-за боевых действий погибли не менее 30 учеников школ ООН (17 девочек и 13 мальчиков), а еще 8 получили ранения.

Ранее сегодня представитель этого агентства ООН Абу Хасна сообщил в эфире телеканала Al Arabiya, что 18 учреждений ООН, в том числе 16 школ, получили повреждения в результате ответных ударов армии Израиля. Ранее сегодня в секторе Газа из-за обстрела была остановлена работа единственной электростанции. По словам местных властей, это парализует все гуманитарные учреждения в анклаве, в том числе больницы.

Военный конфликт начался 7 октября, когда боевики «Хамаса» обстреляли Израиль. После этого боевики вторглись в южные израильские районы, а также на техно-фестиваль. По последним данным, среди палестинцев погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5 тыс. ранены. В Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, более 3 тыс. жителей получили ранения. Официально подтверждена гибель четырех россиян в Израиле, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

О развитии конфликта читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Анастасия Ларина