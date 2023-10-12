Власти США обвинили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов

Microsoft cообщила о получении уведомления от Налогового управления США (IRS), в котором говорится о неуплате компанией налогов на сумму $28,9 млрд. Microsoft с этими подсчетами не согласилась.

Как пояснили в компании, речь идет о распределении ее прибыли между юрисдикциями в разных странах с 2004-го по 2013-й год. Microsoft утверждает, что уже отправленные $10 млрд налогов не учтены в данных IRS.

«Microsoft не согласна с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Этот процесс, как ожидается, займет несколько лет»,— заявила компания. Представители Microsoft заявили, что с 2004 года выплатили налоги в размере $67 млрд, передает AFP.

Власти США неоднократно обвиняли крупные корпорации, в числе которых Microsoft, Amazon, Apple, в том, что они используют различия между налоговыми законодательствами разных стран с помощью подконтрольных им зарубежных компаний. Тем самым, считают американские власти, они избегают уплаты части налогов в США.

Лусине Баласян