IEK Group приобрела российские активы французской Legrand

Российская электротехническая компания IEK Group приобрела активы французской Legrand в РФ. О заключении сделки говорится в совместном заявлении компаний, которое приводит ТАСС.

В рамках сделки IEK Group получила три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах. Правительственная комиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели на три года.

Так, суммарная выручка производственных площадок должна составить около 8,5 млрд руб. к 2025 году. Инвестиции IEK Group, как ожидается, достигнут 1 млрд руб. за указанный период.

Legrand, производящая продукцию электротехнического назначения,заявила о намерении уйти с российского рынка в январе 2023 года. Решение объяснялось растущей операционной сложностью и неопределенностью работы на российском рынке.

Группе, работавшей в России с 1993 года, принадлежало три завода в Ульяновской области: завод АО «Контактор», филиал ООО «Легран Ульяновский», а также производственные линии в поселке Чуфарово.

Лусине Баласян