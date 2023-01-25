Французская Legrand решила уйти из России

Французская группа компания Legrand, производящая продукцию электротехнического назначения, заявила о намерении уйти с российского рынка. Группа работает в России с 1993 года. Ей принадлежат три завода в Ульяновской области.

«Ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности, Legrand приняла решение отказаться от своих операций в России и в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи своего контроля»,— говорится в сообщении на сайте компании.

В 2022 году 1,5% продаж Legrand пришлось на Россию. Из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивание активов на сумму €150 млн. Однако, как отмечается в пресс-релизе, это не повлияет на ее скорректированную операционную прибыль.

Производство Legrand в России было сосредоточено на трех производственных площадках в Ульяновске: завод АО «Контактор», филиал ООО «Легран Ульяновский», а также производственные линии в поселке Чуфарово.

Legrand наравне с Bonduelle, Leroy Merlin и Auchan была одной из немногих французских компаний, которые продолжали свою деятельность в России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина