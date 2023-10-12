Лама намедитировал уголовное дело

Суд отправил под домашний арест Станислава Машагина и Павла Увяткина, их обвинили в хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Обвиняемые — учредители ряда коммерческих фирм, а Станислав Машагин также основал буддийский центр «Ясный свет» и является ламой. Их адвокаты говорят, что препятствовать следствию обвиняемые не собираются. Акционеры банка и АСВ, признанные потерпевшими по уголовному делу, надеются на возмещение ущерба. Речь идет об 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спустя четыре года после краха «Ассоциации» появились обвиняемые в мошенничестве

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Спустя четыре года после краха «Ассоциации» появились обвиняемые в мошенничестве

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация». Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Сотрудники ФСБ задержали господина Машагина по месту его проживания в Москве, а его знакомого Увяткина — в Нижнем Новгороде. В квартирах обоих фигурантов прошли обыски. Поздним вечером 9 октября Московский райсуд Нижнего Новгорода постановил отправить под домашний арест обоих предпринимателей, работавших на финансовом рынке.

Как стало известно «Ъ-Приволжье», следователь СК ходатайствовал об аресте обвиняемых. Однако суд учел, что Станислав Машагин и Павел Увяткин дают показания и планируют возместить ущерб, нанесенный банку.

Оба мужчины родом из Нижнего Новгорода. Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках. Сейчас управляет несколькими компаниями, а также является учредителем буддийского центра «Ясный свет» и ламой.

Лицензия у банка «Ассоциация» была отозвана в июле 2019 года. Центробанк обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб.

Регулятор предписал доформировать резервы, в результате «Ассоциация» утратила собственный капитал. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, позже переквалифицированное на растрату имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемым по нему стал бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич и «неустановленные лица». Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка. Владимир Макаревич признал вину только в фальсификации банковских документов.

Год он просидел в следственном изоляторе и по истечении предельного срока пребывания был освобожден. Следствие по его уголовному делу еще не завершено.

Как рассказали «Ъ-Приволжье» в АСВ, во время конкурсного производства агентство выявило, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями, отраженными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Финансовое расследование позволило установить контрагентов и сделки, ставшие причиной расхождений в отчетности. Специалисты АСВ предположили, что эти данные могут быть признаками хищения имущества «Ассоциации», и госкорпорация направила заявление в Следственный комитет.

Предварительно было установлено, что, фальсифицируя отчетность, злоумышленники скрыли факты вывода средств. Расследованием дела о мошенничестве занимаются следователи СУ СК по Нижегородской области и оперативники управления «К» (кредитно-финансовый сектор) ФСБ России.

В арбитражном процессе, который шел параллельно с расследованием, представители АСВ ходатайствовали о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения незаконных сделок. Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров. Как выяснил «Ъ-Приволжье», спустя три с половиной года из Республики Кипр пришел ответ на запрос в рамках международной правовой помощи. В нем говорилось, что средства приходили на счета компаний, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их личные счета. Также удалось установить, что на выведенные из «Ассоциации» деньги приобретались различные активы в России.

Адвокаты обвиняемых подтвердили, что Станислав Машагин и Павел Увяткин — под домашним арестом: они не стали высказывать свое отношение к предъявленному обвинению в мошенничестве. Силовики продержали обоих предпринимателей около пяти суток в изоляторе временного содержания, им продлевали срок задержания. По словам одного из защитников, задержанные финансисты не собирались скрываться или препятствовать расследованию, поэтому оснований для их ареста не возникло.

Председатель совета партнеров адвокатского бюро «Восточное партнерство» Владислав Тепляшин, представляющий интересы акционеров банка, отметил, что дело нижегородского банка «Ассоциация» похоже на расследование хищения средств у банка «Восточный» Майклом Калви, которое он вел в 2019–2022 годах.

«Тогда расследованием также занимался СК РФ, а оперативное сопровождение осуществляло то же управление “К”. Обвиняемые возместили банку 2,7 млрд руб., чтобы избежать реальных сроков заключения и снять риск передачи дела в правоохранительные органы США, где суммарное наказание для них, возможно, исчислялось бы сотнями лет заключения с учетом квалификации каждого эпизода как отдельного преступления и конфискацией всего имущества, поскольку хищение осуществлялось в долларах США, что является преступлением в отношении кредитно-финансовой системы Штатов. Потерпевшие по делу банка “Ассоциация” рассчитывают на урегулирование ситуации в рамках российского права», — заметил он.

Бывший председатель правления ОАО «КБ "Ассоциация"» Михаил Гапонов сообщил, что произошедшее задержание подозреваемых является «важным шагом на пути к торжеству справедливости». В АСВ добавили, что в случае поступления в конкурсную массу банка средств по закону о банкротстве они будут направлены на расчеты с кредитором банка — ООО «Новые инвестиции».

Эту компанию учредили акционеры банка, чтобы выкупить права требований у кредиторов по номиналу без дисконта в размере 100% непогашенной после осуществления страховых выплат части.

В реестр кредиторов «Ассоциации» были включены требования 1,28 тыс. физических и юридических лиц на 11 млрд руб. За счет средств банка и погашения кредитного портфеля в сентябре 2020 года АСВ рассчиталось с кредиторами первой очереди — более 900 вкладчиков получили 7,2 млрд руб. Требования третьей очереди (более 300 юрлиц) составили 3,9 млрд руб. С ними рассчитались в апреле 2022 года.

ООО «Новые инвестиции» выплатило бывшим клиентам банка 1,8 млрд руб. (57% средств), остальной объем требований погасило АСВ за счет кредитного портфеля банкрота и реализации его имущества.

Александра Викулова, Иван Сергеев