Грузы произвели настоящий фурор

Спрос на грузовые перевозки автотранспортом растет, заметно опережая предложение, что выражается как в количестве невыполненных заявок, так и в росте цен. Год к году, по оценкам участников рынка, перевозки подорожали на 40%. Причина — нехватка водителей, транспортных средств и запчастей, усугубляющаяся высокой стоимостью заимствований, ростом цен на топливо и операционных расходов. Участники рынка ожидают продолжения роста цен в четвертом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году. В ряде регионов РФ наблюдается кратный рост: так, отмечают в ATI.SU, втрое увеличился интерес к доставке грузов из Ингушетии, в два с лишним раза — из Алтайского края, Новгородской и Псковской областей. Также почти двукратный рост показали заявки на перевозки в три региона Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), добавляют там. Ряд участников рынка отмечает и увеличение объема перевозок.

Директор по транспортным операциям FM Logistic в России Маргарита Табунова подтверждает тренд к росту числа отгрузок в третьем квартале, «что отражает стандартную сезонность», и ожидает в четвертом квартале еще больший рост объема доставок — до 20%. Руководитель направления по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин говорит, что за девять месяцев грузооборот увечился на 23%, прирост в третьем квартале составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, активно развивается сегмент доставки в маркетплейсы, показывающий двукратное увеличение по сравнению с прошлым годом. Доставка в торговые сети тоже показывает стабильный рост — на 34% за девять месяцев. Также он отмечает активное развитие автомобильных перевозок на Дальнем Востоке и в Сибири и рост спроса на автодоставку на юге России в связи с закрытием аэропортов.

Но предложение не успевает за ростом спроса. Основатель ATI.SU Святослав Вильде рассказывает, что еще два-три года назад стандартное соотношение между количеством размещенных на ATI.SU грузов и машин, готовых их перевезти, было максимум два к одному. «Теперь это в среднем три-четыре, а иногда и пять к одному, то есть желающих отправить груз гораздо больше, чем исполнителей, готовых его перевезти»,— отмечает он.

«Мы видим значительное сокращение количества выполненных заявок на грузоперевозки на рынке,— рассказывает генеральный директор Delko Санджар Ашуралиев.— И в первую очередь связываем это с нехваткой у автоперевозчиков техники. Вторым фактором является дефицит водительских кадров». По его оценке, тренд на снижение количества грузоперевозок сохранится. «Внесет свои коррективы и грядущая зима: устаревающая техника может не выдержать холода, при этом не все перевозчики имеют возможность обновлять автопарк»,— добавляет он.

Рост спроса уже отразился на ставках, отмечают в ATI.SU: внутри России они выросли на 15,5% за квартал и на 41,1% за год. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост по цене среди популярных направлений, по оценке ATI.SU, показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (на 76,7%) и Екатеринбург (на 72%).

«Несомненно, дефицит предложения, обусловленный нехваткой водителей, запчастей и транспортных средств, в первую очередь оказывает влияние на рост стоимости перевозки,— говорит Маргарита Табунова.— Дополнительно повлияли рост стоимости топлива, отмена скидок, рост курса валют и изменение ставки рефинансирования». За год тарифы уже выросли в среднем на 40%, отмечает она, «и, к сожалению, могут продолжить рост в ноябре-декабре». Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко оценивает рост тарифов в 30–40%.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев также отмечает продолжение роста тарифов на фоне дефицита предложения со стороны автоперевозчиков и остановки роста объемов перевозок. «Это связано как с удорожанием кредитов для бизнеса автоперевозок, так и с нестабильностью курса рубля для импортеров товаров,— говорит он.— До конца года мы ожидаем рост тарифов дополнительно минимум на 15%. При этом на рынке перевозок по-прежнему будет наблюдаться определенный дефицит».

По словам Санджара Ашуралиева, если ситуация с техникой постепенно исправляется, так как на рынке появляются предложения от китайских и отечественных производителей, то для решения проблемы дефицита водителей необходим комплекс мер, реализуемых на государственном уровне. «Считаем важным повысить привлекательность отрасли путем обеспечения достойного уровня заработной платы и привлечения в профессию молодежи, а также снять законодательные ограничения на работу водителей-иностранцев»,— говорит господин Ашуралиев. Необходимо активно повышать престиж профессии водителя и уровень заработной платы, чтобы привлечь новые кадры и удержать опытных специалистов, уверен Иван Головко.

Игорь Чернышев отмечает, что сейчас для владельцев автопарков основной проблемой является стоимость ввода в эксплуатацию новых грузовиков. «Речь идет о расходах на оснащение дополнительным оборудованием (навигация, тахографы и пр.) и на страхование (от 500 тыс. руб.),— говорит он.— В настоящее время это суммарно около 3,5 млн руб.». Данные затраты в пересчете на весь автопарк, включая заправку топливом, составят уже десятки миллионов рублей. Для бизнеса, говорит господин Чернышев, это существенные операционные расходы, и кредитная нагрузка только возрастет. «Поэтому доступ к более дешевым деньгам мог бы существенно снизить нагрузку на наш бизнес»,— отмечает он.

«Глобально решить проблемы в высокий сезон мы уже не успеем (добавить на рынок водителей и дешевых машин),— уверена Маргарита Табунова.— Необходимо работать над повышением оборачиваемости имеющейся техники: быстрая загрузка и выгрузка на складах, круглосуточная работа распределительных центров и грузоотправителей, выравнивание спроса в рамках недели и месяца». Если не решать эти вопросы сообща, спекуляция на рынке перевозок может выйти из-под контроля, что повлечет за собой глобальный рост инфляции и банкротства мелких и средних предприятий, добавляет она.

Наталья Скорлыгина