Израиль готовится к ответу

Война с «Хамас» может занять недели или месяцы. Об этом заявил министр обороны Израиля. Йоав Галант также объявил, что военные переходят к «полноценному наступлению» на сектор Газа. «"Хамас" будет сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней», заявил он. МИД Палестины обвинил Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором, запрещенных международными конвенциями. Как утверждается, их использовали в районе Аль-Карама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen, Reuters Фото: Amir Cohen, Reuters

Кроме того, 10 октября израильские истребители нанесли массированные удары по району Аль-Фуркан в Газе, целями стали более 100 объектов. Видео последствий обстрелов распространяются в соцсетях. «Хамас» во вторник продолжил обстреливать Израиль.

Группировка выпустила более 100 ракет. В результате пострадали приграничные города, как на севере, так и на юге.

9 октября власти Израиля рекомендовали населению запастись продовольствием на 72 часа. Об обстановке в пригороде Тель-Авива “Ъ FM” рассказала жительница Бат-Яма Анна:

«В этот раз системы оповещения работали не так часто, как в предыдущие два дня. В основном сирены звучали в Тель-Авиве, в пригороде и в соседних городах, которые находятся где-то в 30, может быть, 40 минутах езды — Ришон-ле-Цион, Холон и Бат-Ям.

Если говорить про ситуацию в городе, то мы, например, дошли до моря, там все оцеплено военными, которые не пускают никого на прибрежную территорию, на пляж. Что касается магазинов, то продукты на полках есть, но каких-то точечных товаров ближе к середине, к концу дня, не хватает.

Продавцы объяснили, что некоторые продукты поставляются арабами, и сейчас с этим проблема. Они начали сокращать объемы поставок, и поэтому к середине дня чего-то не хватает. Мне также рассказывали знакомые, что когда они ходили по магазинам после объявления о том, что на 72 часа необходимо запастись продуктами, в некоторых торговых точках из-за большого ажиотажа вода отсутствовала. Но ближе к середине дня она все же появилась».

По последним данным, после начала боевых действий погибли более 1,2 тыс. израильтян, свыше 3,5 тыс. пострадали. С палестинской стороны потери превысили 900 человек, число раненых — более 4 тыс. Лидеры практически всех партий, входящих в парламент Израиля, поддержали создание чрезвычайного правительства. Его поручили сформировать премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Весь предыдущий день еврейское государство готовилось к полноценному вторжению, рассказала обозреватель “Ъ” Марианна Беленькая:

«Израиль вовсю готовился к наземной операции. Было объявлено, что мобилизация коснется 360 тыс. человек. Это рекордное число для Израиля за десятилетия. Практически в каждой семье кто-то уходит на фронт. Если не в семье, то в ближайшем круге друзей. Очень тяжелая ситуация на северной границе. Периодически обстреливают Израиль со стороны Ливана. Впервые с начала войны была попытка нанести удары с территории Сирии. Там тоже войска приведены в состояние боевой готовности. Жители опасаются обстрелов. Уже несколько раз звучали сирены тревоги на севере».

Премьер-министр Палестины заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Представитель «Хамас» призвал арабские страны выделить средства для поддержки региона. Президент Объединенных Арабских Эмиратов распорядился предоставить Палестине помощь на сумму $20 млн. Аналогичное поручение дал король Иордании.

Главы МИД ЕС выступили против блокады Газы и призвали открыть гуманитарные коридоры, позволив желающим покинуть сектор. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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