Оборона уступила безопасности

Совет федерации на пленарном заседании в среду одобрил изменения в руководстве комитета по обороне и безопасности. Возглавлявший его последние шесть лет бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Виктор Бондарев поменялся должностью с экс-главой Федеральной таможенной службы (ФТС), выходцем из органов госбезопасности Владимиром Булавиным, который стал сенатором меньше месяца назад и тогда же занял пост первого зампреда комитета. По мнению эксперта, рокировка отражает новый подход в работе верхней палаты: учет и контроль вместо военных стратегий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как надеются в Совете федерации, большой опыт работы Владимира Булавина в органах безопасности поможет ему и в решении оборонных проблем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Как надеются в Совете федерации, большой опыт работы Владимира Булавина в органах безопасности поможет ему и в решении оборонных проблем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С докладом об изменениях в руководстве оборонного комитета выступил его первый зампред Сергей Мартынов. По словам сенатора, генерал-полковник Виктор Бондарев решил оставить пост председателя по собственному желанию, о чем сообщил коллегам на заседании комитета 10 октября. Причины этого решения господин Мартынов не раскрыл.

«Виктора Николаевича мы все хорошо знаем, это глубоко уважаемый человек в нашей команде»,— взяла слово спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, добавив, что он «выполнял свои обязанности честно, добросовестно, как настоящий офицер». «Виктор Николаевич прошел такой большой путь военной службы, получил звание генерал-полковника, это Герой России»,— резюмировала госпожа Матвиенко, будто провожая господина Бондарева в отставку.

Впрочем, обращаясь уже к самому генерал-полковнику, спикер оговорилась: «Вы никуда не деваетесь, вы остаетесь в комитете и, уверена, будете так же активно работать».

В оборонный комитет входят люди, которые прошли «разный тип военной службы» — выходцы из Минобороны, ФСБ, Росгвардии и МВД, и Виктор Бондарев «очень эффективно управлял этим коллективом», продолжила председатель верхней палаты.

«Но жизнь продолжается, идет ротация»,— объяснила она.

Напомним, господин Бондарев представляет в Совете федерации исполнительную власть Кировской области. Он был делегирован в верхнюю палату в 2017 году и сразу возглавил оборонный комитет. До этого в течение пяти лет занимал должность главкома сначала ВВС, а затем ВКС России. Участник обеих чеченских кампаний и военной операции в Сирии. В статусе сенатора активно комментировал ход спецоперации на Украине. В июле 2023 года вместе с главой комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом Виктор Бондарев раскритиковал предложение Госдумы оставить нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет при повышении верхней до 30 (первоначальный вариант реформы предполагал сдвиг этих рамок с 18–27 лет до 21–30), но позже поддержал эту поправку.

Сменщиком господина Бондарева стал другой генерал-полковник — Владимир Булавин, который работал в органах госбезопасности с конца 1970-х.

В 1992 году он возглавил управление ФСБ по Нижегородской области, в 2006 году стал заместителем директора службы, в 2008-м — первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В 2013 году занял должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016-м возглавил Федеральную таможенную службу. В феврале 2023 года ушел в отставку по достижении предельного срока службы, а в сентябре был делегирован в Совет федерации губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Господин Булавин вошел в оборонный комитет, сразу заняв пост его первого зампреда.

«Вы все хорошо понимаете, что такое таможенная служба,— представила нового главу комитета Валентина Матвиенко.— Через Владимира Ивановича проходила вся картинка и экономики, и внешнеторгового оборота, и проблем. То есть он хорошо понимает и чувствует страну. И, конечно, имеет большой опыт работы в сфере службы безопасности, что сейчас очень актуально и очень важно». Спикер добавила, что господин Булавин «вообще очень достойный человек», и резюмировала, что он «дал согласие на то, чтобы его избрали».

Предлагаемую рокировку сенаторы одобрили большинством голосов, но не единодушно. При голосовании за отставку Виктора Бондарева с поста председателя воздержался член оборонного комитета Сергей Безденежных, а за его же назначение на пост первого зампреда — член комитета по аграрно-продовольственной политике Борис Невзоров. А еще несколько сенаторов по последнему вопросу просто не голосовали, в том числе Андрей Клишас, Галина Карелова, Александр Усс, Людмила Нарусова, Владимир Городецкий и другие.

Отметим, что Виктор Бондарев был наиболее опытным военным на посту руководителя оборонного комитета Совета федерации за всю его историю. Так, в первом созыве (1994–1996) комитет возглавлял бывший начальник политотдела корпуса ПВО в Брянске Петр Ширшов, во втором (1996–2001) — губернаторы Тамбовской и Воронежской областей Александр Рябов и Иван Шабанов, не имевшие к военному делу никакого отношения. Наконец, с 2001 по 2017 год комитетом бессменно руководил Виктор Озеров, до начала политической карьеры служивший политруком воинской части в хабаровском городе Вяземский.

Один из сенаторов рассказал “Ъ”, что рокировка Виктора Бондарева на Владимира Булавина стала для членов комитета по обороне и безопасности неожиданностью: «Это нигде не обсуждалось и произошло, скажем так, в оперативном порядке, довольно резко».

По его словам, господин Бондарев объяснил коллегам, что решение уступить пост принял самостоятельно, поскольку устал «тянуть комитет», а на смену ему «есть другие люди».

По мнению политолога Константина Калачева, Виктор Бондарев не критиковал Министерство обороны, поэтому причину рокировки стоит искать в аппаратных раскладах. «Поскольку особое внимание в работе комитета уделяется правовому и финансовому обеспечению развития оборонно-промышленного комплекса, реформирования вооруженных сил, включая улучшение социальной защищенности военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, то нужен человек с бэкграундом, как Булавин. Комитет ведь не военными стратегиями занимается»,— объясняет эксперт. По его оценке, это назначение отражает условный переход комитета от «военных» к «безопасникам»: «Учет и контроль вместо военных стратегий».

Андрей Прах