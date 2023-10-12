Город запланировал подземные миражи

До конца года в городе планируется принятие нового Генплана, проект которого предполагает строительство новых линий метрополитена протяженностью почти 150 км и 100 новых объектов — вестибюлей и станций метро. Эксперты обращают внимание, что речь идет лишь о выделении потенциальных участков под строительство, но в существующих условиях появление такого количества тоннелей и станций метрополитена считают абсолютно нереальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые планы по развитию петербургского метрополитена пока похожи на сказку

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Новые планы по развитию петербургского метрополитена пока похожи на сказку

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Смольный подготовил проект постановления о внесении изменений в городской закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». В течение последних месяцев новая редакция Генплана проходила процедуру публичных слушаний, во время которой комиссия по подготовке изменений в Генплан рассматривала поступившие предложения. Проект документа до 23 октября будет проходить антикоррупционную экспертизу, а затем, после утверждения правительством города, будет направлен в Законодательное собрание. Предполагается, что документ будет принят в течение осенней сессии городского парламента.

В числе большого количества объектов, планируемых к размещению в соответствии с новой редакцией Генплана — новых улиц, мостов, путепроводов, водопроводов, транспортных развязок,— есть и будущие объекты метрополитена. В частности, новый Генплан предполагает увеличение протяженности тоннелей метро с нынешних 124,8 км до 272,7 км к 2040 году. В Генплан включено как продолжение уже существующих линий (Невско-Василеостровской, Кировско-Выборгской и Фрунзенско-Приморской), так и строительство новых (Кольцевой и Адмиралтейско-Охтинской). Строительство и проектирование еще одной новой линии — Красносельско-Калининской — уже ведется.

В соответствии с документом до 2030 года (первая очередь Генерального плана) и до 2040 года (расчетный срок Генплана) в Санкт-Петербурге планируется реконструировать 20 существующих станций метрополитена, в том числе «Балтийскую», «Московские ворота», «Нарвскую», «Кировский завод», «Политехническую», «Площадь Ленина», «Гражданский проспект», «Проспект Просвещения» и другие. Кроме того, в Петербурге, в соответствии с основным градостроительным документом планируется построить 100 новых объектов метрополитена — станций и вестибюлей. В их числе «Пулково» с двумя вестибюлями, «Осиновая Роща», «Дальневосточный проспект», «Смольный», «Михайловская», «Фарфоровская» и другие.

Генеральный директор ассоциации «Подземстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов в комментарии для «Ъ-СПб» обращает внимание, что Генпланом лишь резервируются площадки для потенциального строительства. Эксперт считает, что заявленные в документе объемы и сроки строительства городского метрополитена абсолютно нереальны в сложившихся условиях. «Предполагается, что до 2040 года должно вводиться по несколько станций в год. В то время как за последние пять лет в городе не ввели ни одной станции. У "Метростроя Северной столицы" около 3 тыс. работников при необходимых для таких объемов строительства 15–20 тыс. человек. Фактически нет техники. Мы ничего не проектируем»,— говорит господин Алпатов. По его словам, объем затрат на строительство километра метрополитена составляет 9–10 млрд рублей на данный период времени, из чего следует, что заявленные в Генплане объекты метро обойдутся городу примерно в 1,4 трлн рублей. «Вопрос даже не в количестве денег, а в их освоении»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников