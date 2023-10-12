Лекарства пошли по воду

Проект строительства в Перми аквапарка прирастает более известными инвесторами. Партнером непубличного ООО «Востоксвязь» из Иркутска по ООО «АкваПермь» стал Павел Иванов, гендиректор оптового поставщика лекарств из Москвы «Интелтрейд». Возглавляемая им компания может быть связана с владельцем «Фармстандарта» и российским бизнесменом Виктором Харитониным. При этом из состава учредителей компании-оператора проекта выбыла краевая структура — Фонд развития Пермского края. Эксперты считают, что появление второго инвестора положительно повлияет на проект, позволив региональным властям не расходовать средства на строительство аквапарка. Правда, если оба инвестора являются независимыми друг от друга лицами, есть риск возникновения противоречия их интересов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К проекту пермского аквапарка присоединился второй инвестор. Ранее строительством аквапарка в Прикамье собиралась заняться иркутская компания «Востоксвязь». Однако 10 октября в состав учредителей ООО «АкваПермь», созданного для возведения объекта, вошел столичный бизнесмен Павел Иванов, владелец и гендиректор оптового поставщика лекарств «Интелтрейд». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», одновременно структура региональных властей — АО «Фонд развития Пермского края» — вышла из состава учредителей «АкваПермь». Таким образом, теперь на ООО «Востоксвязь» в уставном капитале «АкваПермь» приходится 67% долей, а на Павла Иванова — 33%.

В Фонде развития Пермского края (ФРПК), курирующем проект аквапарка, пояснили, что основной задачей фонда является привлечение инвестиций для реализации проектов на территории Пермского края. «В данном случае продажа доли позволила привлечь для реализации коммерческого проекта по строительству аквапарка частного инвестора. Сейчас проект находится в стадии проработки, в частности пересматривается модель его реализации, в соответствии с которой учредители определят источники финансирования»,— сообщили в ФРПК.

С Павлом Ивановым и представителями «Интелтрейд» «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.

Уроженец Москвы Павел Иванов в качестве ИП занимается лесозаготовками, с 2021 года возглавляет ООО «Интелтрейд», а с апреля этого года является единственным учредителем общества. Столичное «Интелтрейд» ведет оптовую торговлю фармацевтическими средствами, в 2022 году его выручка составила 11 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Прикамье», по итогам первой половины 2023 года ООО «Интелтрейд» вошло в десятку крупнейших поставщиков лекарств по госзаказу в РФ с показателем в 4,92 млрд руб. Ранее учредителями компании являлись Андрей Ерофеев, Сергей Коняев, сопредседатель совета директоров близкой к «Фармстандарту» IPT Group Павел Кориков и президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов. По словам информированного источника, новый инвестор аквапарка может быть связан с владельцем АО «Фармстандарт» Виктором Харитониным. С его представителями «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.

Компании господина Харитонина — заметные инвес­торы в Пермском крае в последнее время. Так, в начале года они купили ООО «Кама», управляющее Камским ЦБК. Консорциум инвесторов, среди которых «Огмент Инвестментс» Виктора Харитонина, также приобрел российские, в том числе пермские, предприятия Henkel. Компании бизнесмена занимаются строительством пермского онкоцентра по концессии («Клиника инновационных исследований»), а также будут возводить с помощью этого же механизма экотехнопарк.

О планах строительства аквапарка в Прикамье осенью 2019 года заявили краевые власти. Предполагалось возвести объект за счет краевой казны, инвестиции в него оценивались в 5,6 млрд руб. Дмитрий Махонин, возглавивший регион в 2020 году, поддержал идею построить аквапарк за счет инвестора. Обсуждалось, что инвестором может выступить соучредитель парка им. Горького Рашид Габдуллин, но он не смог достичь соглашения с краевыми властями. Осенью 2021 года стало известно, что проектом заинтересовалась непубличная компания «Востоксвязь» из Иркутска, работающая в сфере связи на базе проводных технологий. В декабре прошлого года ФРПК и «Востоксвязь» на паритетных началах создали совместную компанию «АкваПермь», которая займется строительством развлекательного объекта. Собеседники отмечали, что, несмотря на наличие инвестора, в проекте все-таки предусмотрено финансовое участие правительства в лице ФРПК.

Декан экономического факультета ПГНИУ, экс-депутат краевого заксобрания Татьяна Миролюбова считает, что появление еще одного инвестора аквапарка положительно повлияет на проект. «В условиях ограниченного регионального бюджета властям приходится выбирать приоритеты и от каких-то проектов отказываться. Строительство аквапарка, на мой взгляд, не совсем „профильный“ объект для краевых властей»,— сказала гос­пожа Миролюбова. Эксперт добавила, что появление нового соинвестора позволит не расходовать на проект бюджетные средства, так как бизнес сможет эффективно вложиться и впоследствии заниматься экс­плуатацией аквапарка. При этом, если инвесторы не связаны друг с другом, есть риск возникновения противоречия их интересов, подчеркнула декан экономического факультета ПГНИУ.

По мнению зампредседателя инфраструктурного комитета краевого заксобрания Сергея Богуславского, чтобы судить о том, какие изменения претерпит проект аквапарка, надо знать договоренности сторон, участвующих в этой инициативе. «Надеюсь, появление нового инвестора приведет к тому, что проект строительства аквапарка войдет в активную фазу»,— отметил собеседник.

Евгения Ахмедова