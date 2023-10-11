В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения лифта в ТРК «Вива Лэнд»

Следователи возбудили в Самаре уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Это произошло после падения лифта с людьми в местном ТРК «Вива Лэнд». Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Инцидент произошел вечером 9 октября текущего года. Трое подростков ехали в лифте, когда он вышел из строя.

Сотрудники ТРК разбили панорамное стекло кабины и помогли молодым людям выбраться. Правоохранители пришли к выводу, что происшествие случилось из-за «ненадлежащего выполнения работ по техническому осмотру лифта». Подъемник остановился на втором этаже ТРК «из-за разрыва металла на горизонтальной балке, с последующим выходом скользящих башмаков с рельс и креном кабины», выяснило следствие.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Лифт доехал до Александра Бастрыкина».

Георгий Портнов