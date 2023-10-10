Лифт доехал до Александра Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин после инцидента в самарском ТРК «Вива Лэнд» поручил доложить о ходе организованной следствием проверки и установленных обстоятельствах. В торговом центре вышел из строя лифт, после чего пришлось эвакуировать троих подростков, разбив панорамное стекло кабины. Ранее в ТРК «Вива­ Лэнд» выявляли нарушения, связанные с требованиями ­безопасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Самарской области Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Инцидент в ТРК «Вива Лэнд» произошел вечером 9 октября. В торговом центре вышел из строя лифт, в котором находились трое подростков. Сотрудники «Вива Лэнда» были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти молодым людям. В результате происшествия никто не пострадал. Следствие начало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил доложить о ходе расследования происшествия.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в ТРК «Вива Лэнд» ранее выявляли нарушения, в том числе связанные с требованиями бе­зопасности. В частности, в феврале 2021 года МЧС провело внеплановую проверку торгового центра и установило, что, в числе прочего, в служебных помещениях магазина «Детский мир» допускается складирование горючих материалов на путях эвакуации. Тогда же выяснилось, что электрощитовая одного кафе в эвакуационном коридоре четвертого этажа не была отделена от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. Также проверка показала, что эвакуационные световые указатели «Выход» не включались в учреждении автоматически при получении системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре или аварийном прекращении питания рабочего освещения. Оператор ТРК «Вива Лэнд» — ООО «Рубин». Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной торговой недвижимостью.

В официальном сообществе ТРК «Вива Лэнд» в VK прокомментировали ситуацию: «Примерно в 15:00 по местному времени между первым и вторым этажами лифт по непонятной причине сошел с направляющих рельсов, в результате чего слегка накренился и остановился благодаря страховочным тросам и аварийным тормозам. В кабине лифта в этот момент находились трое молодых людей, которые проявили себя достойно, не паниковали и спокойно ждали прибытия спасательной бригады. Ею было принято решение разбить стекло лифтовой кабины, фотографии которой и послужили слухам о падении лифта с высоты четвертого этажа. Считаем нужным добавить, что все оборудование ТРК „Вива Лэнд“, включая лифты, эскалаторы и прочие технические элементы проходят регулярную проверку и техническое обслуживание, о чем имеются все технические заключения от проверяющих органов»,— отметили представители ТРК, добавив, что в причинах происшедшего будут разбираться компетентные органы.

«Надзорные органы должны следить за оборудованием в торговых центрах и не допускать серьезных инцидентов. Проверки, конечно, будут, но их нужно проводить для профилактики, а не после несчастных случаев. Важно, чтобы собственники таких объектов не пренебрегали необходимым техническим обслуживанием и не экономили на проведении ремонта. Полагаю, что имиджевые потери обойдутся дороже, нежели правильная эксплуатация. Любое происшествие негативно влияет на репутацию собственников и управляющих организаций»,— считает депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин.

Самое серьезное происшествие в самарских ТЦ произошло 12 лет назад. В декабре 2011 года в самарском ТРЦ «Парк Хаус» погибла 42летняя продавщица Ольга Новичкова. Она провалилась в механизм траволатора и скончалась от полученных травм на месте. Сотрудники фирмы подрядчика, обслуживавшие подъемное устройство, настаивали на том, что механизм якобы был заблокирован. Однако очевидцы утверждали, что подъемное устройство с дырой в полу двигалось, и то, что жертва лишь одна,— счастливая случайность. Было возбуждено уголовное дело. Однако первое же заседание по нему закончилось примирением сторон.

Андрей Сазонов