От науки к плите

На Apple TV+ выходит сериал «Уроки химии», экранизация отчасти автобиографического феминистского бестселлера Бонни Гармус. История заслуженного успеха женщины-ученого в Америке 1950-х рассказана излишне шаблонно, но вполне симпатично.

Текст: Татьяна Алешичева

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В начале 1950-х миловидная блондинка Элизабет Зотт (Бри Ларсен) трудится в химической лаборатории исследовательского института в качестве ученого-химика. Ее коллеги и начальники-мужчины — все сплошь шовинистические свиньи, но других в традиционных феминистских сериалах, кажется, и быть не может — воспринимают ее как хорошенькую лаборантку, которая должна мыть за ними колбы и подавать кофе. Более того, Элизабет не может даже отказаться от участия в местном конкурсе красоты — спасибо и на том, что вместо бикини можно продемонстрировать закрытый купальник. На собственные научные изыскания времени не остается, Элизабет втихаря работает по вечерам, а однажды крадет пробирку с нужным веществом из персональной лаборатории местной ученой звезды Кэлвина Эванса (Льюис Пуллман) — под его будущие открытия руководство получает гранты. Обнаруживший пропажу Кэлвин сначала принимает Элизабет за секретаршу. Несмотря на то, что они сближаются, начинают работать вместе и у него появляется возможность оценить ее ум и знания, он все равно думает, что она украла моносахарид рибозу для выпечки — даже лучший из мужчин видит партнершу только стоящей у плиты.

В начальных эпизодах сериала «Уроки химии» по свежему фем-бестселлеру Бонни Гармус (2022) патриархат выглядит таким густопсовым, что повелся бы даже камень. Бедняжка Элизабет впадает в панику при виде закрытой двери — виной тому перенесенное еще во время учебы насилие: она воткнула карандаш в насильника с ученой степенью, а ей за это зарубили кандидатскую! Похожую историю про девушек на побегушках в сугубо мужском мире конца 1950-х рассказывал сериал «Безумцы», но там проклятые мужланы очаровывали, а здесь бесят.

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И все же «Уроки химии» — не примитивная черно-белая агитка с безупречной героиней, столкнувшейся с жестоким миром. Элизабет — та еще штучка. Она ведет себя как этакий «человек дождя»: при выдающихся аналитических способностях начисто лишена эмпатии и не понимает, зачем вообще налаживать отношения с людьми — ведь есть наука! Высокомерная и нетерпимая к окружающим, она получает гневную отповедь от секретарши: мол, не надо задаваться, попробуй в виде исключения быть проще, ведь мы все в одной лодке. Но Элизабет не может ни стать проще, ни прогнуться. Актриса Бри Ларсон, сама завзятая феминистка, в первых эпизодах изображает свою героиню под стать Грете Гарбо в «Ниночке» Эрнста Любича: ледяная неприступная блондинка, чья мимика сводится, кажется, к тому, чтобы слегка хмурить брови. Но даже фанатичная коммунистка Ниночка рано или поздно улыбнется — и Элизабет тоже оттает, когда сойдется с Кэлвином и довольно быстро обучит его азам феминизма.

Увы, счастье и совместная работа продлятся недолго, скоро Элизабет снова столкнется с миром один на один — точнее, из близких у нее останутся новорожденная дочь, дружелюбная соседка Гарриет (Аджа Наоми Кинг) и мохнатая собака породы голдендудль (собачники заметят анахронизм: эту породу вывели в 1990-х) по кличке Шесть Тридцать — именно в это время пес будит Элизабет по утрам. Начиная с третьего эпизода пес обретет собственный голос и расскажет с экрана, каким он видит мир людей (так себе мир!) и что только с хозяйкой Элизабет он обрел храбрость. Что до Элизабет, то — как в другом недавнем феминистском сериале, «Джулия»,— плиты ей все же не миновать, но через нее она обретет настоящую независимость: глубокие познания в химии позволяют готовить с полным пониманием процесса, и она становится популярной телеведущей кулинарного шоу (еще один анахронизм — первым женским кулинарным телешоу стала передача той самой Джулии Чайлд в 1962-м).

Бонни Гармус сочинила бестселлер на основе собственной жизни: это ее не принимали всерьез, ее идеи однажды украл начальник и ее рукопись бесконечно заворачивали издательства (и даже Шесть Тридцать — кличка ее удивительно умной собаки). Но в последнем эпизоде «Уроков химии» недаром мелькает обложка «Больших надежд» — на поверку феминистский манифест оборачивается классической диккенсовской историей о благородных сиротках, которые в финале получают по заслугам, а злодеи оказываются повержены. И мы снова плюхаемся в теплый сливочный соус «истории успеха».

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