Дима Билан сообщил о переносе четырех концертов из-за бронхита

Певец Дима Билан рассказал, что из-за затянувшегося бронхита он вынужден перенести четыре своих ближайших концерта. По словам исполнителя, на более поздний срок перенесены его выступления в Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени.

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Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Дима Билан

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать — я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку»,— написал Дима Билан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выступления господина Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске были запланированы на 12, 14, 16 и 16 октября соответственно. При этом певец подчеркнул, что его проблемы со здоровьем не повлияют на проведение других концертов в рамках гастрольного тура. В частности, в срок состоятся выступления исполнителя в Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы.

Александр Кислов