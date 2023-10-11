СМИ: Sunlight 20 октября соберет заявки на выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.

Сеть ювелирных магазинов Sunlight планирует 20 октября собрать заявки инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб., сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в финансовых кругах. Эмитентом ценных бумаг выступит ООО «Солнечный свет» (ювелирный бренд Sunlight).

Как сообщают агентства, ориентир ставки купонов составляет не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Срок обращения займа — полтора года, номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. руб.

Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами выступят Газпромбанк и корпоративно-инвестиционный банк БКС КИБ.

Ювелирная сеть Sunlight насчитывает более 600 магазинов. По данным «СПАРК-Интерфакс», Sunlight принадлежит ООО «Оникс-Холдинг». Доходы компании по результатам 2022 года составили 42,8 млрд руб., расходы — 41,5 млрд руб., чистая прибыль — 962,3 млн руб.

Милена Костерева