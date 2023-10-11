Землю в пригородном селе предлагают передать Белгороду для создания кладбища

Мэрия Белгорода предлагает правительству области передать земельный участок площадью 325 тыс. кв. м в селе Стрелецкое Белгородского района из региональной в муниципальную собственность под возможную организацию кладбища. Об этом сообщили в горсовете.

Если областные власти согласятся, муниципальное учреждение «Горритуалсервис» проведет экологическую и санитарно-гигиеническую экспертизы, которые покажут, можно ли использовать участок для захоронений. Если вывод будет отрицательным, землю вернут в собственность региона.

По данным горсовета, на сегодня в Белгороде размещено 12 кладбищ, однако десять из них закрыты. Большую часть новых могил организуют на Юго-Западном кладбище на улице Василия Трутовского.

«Учитывая требования действующего законодательства, а также нормы и требования к санитарно-защитной зоне, на территории городского округа нет возможности разместить новое кладбище»,— пояснили в горсовете.

Власти Воронежа также отмечают надвигающуюся нехватку мест для захоронений на действующих городских кладбищах. Для решения проблемы они выбрали участок под новый погост на окраине Левобережного района, но после возмущений местных жителей отказались не только от этой идеи, но и в целом от мысли организовать новое кладбище в черте города.

Какой выход из ситуации нашла мэрия Воронежа — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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