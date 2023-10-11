Путин об СВО: цивилизованные способы в ситуации с Украиной оказались невозможны

Президент Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена ввести войска на территорию Украины, так как цивилизованных способов обеспечения безопасности государства уже не осталось. Он подчеркнул, что война была начата украинской стороной в 2014 году, однако международное сообщество «предпочло этого не замечать».

«Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимание. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны»,— сообщил господин Путин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе.

Как пояснил глава государства, российская сторона активно пыталась продвигать процесс политического урегулирования ситуации на Украине, но Москву «водили за нос». Теперь, по словам Владимира Путина, России «приходится отвечать» на прямые угрозы собственной безопасности. «Вот с такими людьми приходится иметь дело и приходится им отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается. Цивилизованные способы обеспечения безопасности России оказались невозможны»,— добавил российский президент.

Россия 24 февраля 2022 года ввела войска на Украину. В ходе военной операции к РФ были присоединены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Части этих регионов российские войска не контролируют, в том числе города Херсон и Запорожье.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов