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Коммерсантъ FM
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Первый канал покажет шоу с Вованом и Лексусом

На Первом канале сегодня, 11 октября, в полночь состоится премьера «Шоу Вована и Лексуса». Темой первого выпуска будет расширение НАТО, сообщили на канале.

Соведущей шоу будет журналист Евгения Черницкая. В числе участников — замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, блогер и писатель Дмитрий Пучков, политолог Малек Дудаков и немецкий журналист Томас Рёпер.

«Теперь в фокусе не отдельный звонок, а широкая тема, которая глубоко прорабатывается и иллюстрируется хитовыми пранками Вована и Лексуса. Обязательно в каждом выпуске — премьера новых, эксклюзивных звонков. Их герои сами расскажут то, что так сильно хотели скрыть»,— заявили в пресс-службе канала.

Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) известны своими розыгрышами известных людей по телефону. В марте YouTube заблокировал их канал.

Лаура Кеффер

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