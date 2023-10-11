Мэром Нижнего Тагила переизбран Владислав Пинаев

Мэром Нижнего Тагила переизбрали действующего главу города Владислава Пинаева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За него проголосовали все 25 депутатов Нижнетагильской городской думы, состоящей из членов «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Пинаев в 2019 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владислав Пинаев в 2019 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Конкурентами господина Пинаева на выборах были шесть человек. Среди них — управляющий автомойки Федор Трачук и атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин, которые подвергали градоначальника критике. Сам Владислав Пинаев, представляя депутатам программу развития города, обещал решить проблемы с оттоком молодежи, демографической разницей между смертностью и рождаемостью и «страшнейшим дефицитом кадров» на предприятиях Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил в 2018 году, сменив на посту Сергея Носова, который указом президента был назначен врио губернатора Магаданской области. Господин Пинаев занимает должность секретаря местного отделения «Единой России».

Ранее в Екатеринбурге все восемь комиссий в городской думе нового созыва возглавили депутаты от партии власти. Кроме того, по словам лидера фракции «Единой России» в гордуме Алексея Вихарева, ее председателем также станет член партии /doc/6267188.

Илья Смирнов, Екатеринбург