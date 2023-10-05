Семеро ждут одного

Конкурсная комиссия думы Нижнего Тагила заслушала программы по развитию города от семи кандидатов на должность главы города. Действующий мэр Владислав Пинаев сообщил об оттоке населения и дефиците кадров на главных предприятиях города, однако заявил о готовности решить все проблемы. Ряд кандидатов большую часть выступлений посвятили критике действующего градоначальника. После собеседований с претендентами комиссия допустила всех участников выступлений до заседания думы, на котором депутаты выберут главу Нижнего Тагила.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В среду в Нижнетагильской городской думе прошел второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Тагила. В зале заседаний присутствовали восемь членов конкурсной комиссии и около десяти журналистов. Претендентам выделили по десять минут на презентацию программы развития города и по пять минут на вопросы от комиссии. Каждого кандидата вызывали в зал по отдельности.

Во время выступления действующий глава Владислав Пинаев отметил проблему оттока молодежи из города и демографическую разницу между смертностью и рождаемостью. В случае переизбрания господин Пинаев планирует закрыть вопрос созданием вуза в Нижнем Тагиле. «Сделать это сложно, но вуз позволит сохранить в городе студенчество и увеличить население города»,— считает он. Господин Пинаев также сообщил о «страшнейшем дефиците кадров» на предприятиях Нижнего Тагила и заявил о необходимости создания условий привлечения специалистов в город. «Вокруг Нижнего Тагила строится масса предприятий и инвестируются средства в грандиозные проекты. Мы вновь рискуем тем, что люди из города будут уезжать работать в другие города, которые находятся недалеко от нас»,— предостерег комиссию Владислав Пинаев.

В конце выступления господин Пинаев рассказал о перспективах развития туризма в Нижнем Тагиле и скорой реконструкции Демидовского завода.

«Стратегия развития завода позволит создать туристическую Мекку, которой будет гордиться Нижний Тагил, Свердловская область и вся Российская Федерация. Таких мест в России больше нет»,— заявил он.

Следующий кандидат — управляющий автомойкой Федор Трачук в своем выступлении обвинил действующего главу и думу Нижнего Тагила в принятии «спорных решений». Господина Трачука возмутило, что действующий глава города возглавляет местное отделение «Единой России», представители которой занимают все 25 мандатов в думе Нижнего Тагила. По его словам, господин Пинаев полностью контролирует думу, что способствует отсутствию контроля и проявлению коррупции. «Сейчас вы подводите Владимира Путина, местная власть отдаляется от народа, и это в преддверии президентских выборов, важного этапа для будущего страны и сохранения России как свободного государства»,— возмутился господин Трачук. На вопрос членов комиссии, какие именно решения думы он считает несправедливыми, Федор Трачук ответить не смог.

Присоединился к критике действующего градоначальника и атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин. Выступление кандидат начал с требования назначить главой города «тагильчанина».

«Я родился в Нижнем Тагиле и коренной тагильчанин. В каждом дворе есть знакомые и их дети, и быть плохим мэром-тагльчанином априори неправильно — смотреть в глаза придется»,— пояснил господин Мошин.

В программе атаман предложил обустроить в заброшенных пионерских лагерях Нижнего Тагила военно-патриотические базы. «В 2018 году я выступал в думе и говорил, что мои парни с 2014 года воюют на Донбассе. Я говорил, что придет это время, нам надо было готовить пацанов, было бы намного меньше смертей и шикарная база»,— пояснил он. Господин Мошин заявил, что ранее согласовывал проект с экс-мэром Сергеем Носовым и действующим главой Владиславом Пинаевым, однако позже «темные силы» заставили градоначальника отказаться от этих планов. В конце выступления кандидат обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и призвал главу региона «призадуматься», прежде чем назначать господина Пинаева на новый срок.

Комиссия также заслушала выступления директора компании «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никиты Ванаева, начальника отдела городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрея Мельникова, председателя профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольги Кияткиной и инженера по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвиры Калугиной.

Спустя час индивидуальных собеседований с кандидатами комиссия объявила о допуске всех претендентов на заседание думы 11 октября, на котором депутаты проголосуют за избрание главы Нижнего Тагила.

Василий Алексеев, Нижний Тагил