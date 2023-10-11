Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ижевска договорились с благотворительной компанией на допработы во дворце «Ижсталь»

В столице Удмуртии в 2024 году продолжит реконструкция ледового дворца «Ижсталь», рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава региона Александр Бречалов. Процесс был запущен при поддержке минспорта России.

По словам господина Бречалова, с вопросом о реализации данного проекта руководитель региона обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. В результате республике выделяют средства на 2024 год. Реконструкция затронет коммуникации и фасад.

Кроме того, у властей Удмуртии есть договоренность с крупной благотворительной компанией на дополнительные работы.

Напомним, работы на объекте были начаты в 2022 году и приостановлены из-за нехватки финансирования. В настоящее время на объекте полностью заменили многослойную кровлю, усилили перекрытия, а также смонтировали эксплуатационные ходовые мостики на несущих конструкциях крыши.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...