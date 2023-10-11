Власти Ижевска договорились с благотворительной компанией на допработы во дворце «Ижсталь»

В столице Удмуртии в 2024 году продолжит реконструкция ледового дворца «Ижсталь», рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава региона Александр Бречалов. Процесс был запущен при поддержке минспорта России.

По словам господина Бречалова, с вопросом о реализации данного проекта руководитель региона обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе встречи. В результате республике выделяют средства на 2024 год. Реконструкция затронет коммуникации и фасад.

Кроме того, у властей Удмуртии есть договоренность с крупной благотворительной компанией на дополнительные работы.

Напомним, работы на объекте были начаты в 2022 году и приостановлены из-за нехватки финансирования. В настоящее время на объекте полностью заменили многослойную кровлю, усилили перекрытия, а также смонтировали эксплуатационные ходовые мостики на несущих конструкциях крыши.