С учредителей ООО «СМС-Девелопмент» в Сочи хотят взыскать 767 млн рублей

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление кредитора ООО «СМС-Девелопмент» Константина Кизинюка о привлечении учредителей должника к субсидиарной ответственности на сумму 767,2 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

К ответственности кредитор просит привлечь солидарно контролирующих должника лиц: гендиректора общества Анатолия Паршина, ООО «Международная строительная компания» (г. Москва), ООО «Ап-Групп» (г. Ростов-на-Дону).

Как сообщал «Ъ-Кубань», процедура наблюдения в отношении «СМС-Девелопмент» была введена в августе 2018 года по иску ООО«Базальт-1». Сумма исковых требований составила 6,5 млн руб. Среди кредиторов значились: АО «Главное управление обустройства вой­ск» (долг составил 67 млн руб.), ООО «Эталонстрой» (58,1 млн руб.), ПАО «Кубань-­кредит» (7,5 млн руб.) и др. Компания признана банкротом в феврале 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «СМС-Девелопмент» зарегистрировано в Сочи в 2012 году с уставным капиталом 1,2 млн руб. В 2019 году выручка предприятия составила 447 млн руб., чистая прибыль — 17,4 млн руб. Генеральным директором компании указан Анатолий Паршин, бенефициаром — Екатерина Паршина. Известно, что господин Паршин является экс-начальником ФГКУ «Северо-­кавказское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

ООО«СМС-Девелопмент» выступало подрядчиком по ряду крупных проектов, в том числе по заказу Министерства обороны РФ, АО «Вертолеты России», Министерства финансов РФ и т. д. Компания имела лицензии МЧС и ФСБ на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Банкротство в позолоте».

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram