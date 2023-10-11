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Коммерсантъ FM
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Песков: правительство ищет решение проблемы с импортными авиадвигателями

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти, в частности правительство, занимаются решением проблемы с импортными двигателями для самолетов. Такое заявление Дмитрий Песков сделал в ответ на просьбу прокомментировать планы авиакомпании S7 сократить число полетов из-за проблем с импортными двигателями.

«Эта тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии, транспортная доступность регионов — это тоже один из абсолютных приоритетов»,— сказал на брифинге Дмитрий Песков.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что S7 Airlines может сократить осенне-зимнее расписание полетов на 10–15% по сравнению с прошлогодним из-за проблем с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Американские двигатели P&W, которые используются на этих самолетах, не ремонтируют ни в России, ни в Иране. По словам собеседников «Ъ», в том числе 13 из 39 таких самолетов компании находятся на обслуживании.

Подробнее — в материале «А вместо сердца пламенный ремонт».

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