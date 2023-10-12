Экосистемы строят платформы

На фоне цифровизации, необходимости замещать ушедшие с российского рынка западные IT-решения, а также возросших требований кибербезопасности крупнейшие российские компании, формирующие экосистемы, начали разрабатывать собственные технологические платформы. Такие решения необходимы для решения вопросов, связанных с производственным процессом, тестированием, интеграциями, а также анализом качества данных и предоставления интеллектуальной аналитики. Внедряя подобные платформы, цифровые экосистемы повышают эффективность, безопасность и скорость вывода продуктов на рынок. Как отмечают эксперты, экосистемный подход в разработке становится востребован и внешними партнерами IT-компаний.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские крупные и средние предприятия в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 310 млрд руб.— это рекордные вложения. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Аналитики отметили, что стимулом для бизнеса послужил уход иностранных разработчиков софта с российского рынка. Особенно это касается тех, для кого кибербезопасность и стабильное функционирование IT-инфраструктуры являются непременным условием работы. Для высокотехнологичных цифровых экосистем эти критерии являются базовыми для масштабирования и развития сервисов.

Необходимость замещать зарубежные решения, в том числе сервисы хранения данных и IT-решения для разработки, привела к тому, что крупнейшие участники рынка начали активно вкладывать средства в собственные платформы. Одним из трендов, например, стал рост популярности Low-code и No-code решений (платформы, позволяющие создавать приложения без обширных знаний программирования), которые расширяют возможности по созданию автоматизированных сред.

Так, МТС решила разработать и внедрить собственную единую технологическую платформу, которая позволяет быстро создавать и масштабировать продукты и сервисы любой сложности. Около двух лет силами нескольких тысяч разработчиков компания создавала The Platform — в ее основе комплекс технологических и интеллектуальных платформ, а также систем безопасности инфраструктурных и бизнес-решений, где каждый элемент выполняет свои задачи.

Бизнес-платформы позволяют управлять предложением и продажей простых и комплексных продуктов, производить по ним расчеты, управлять опытом клиента, контролировать клиентские пути, строить взаимодействие с партнерами. Интеллектуальные предоставляют готовые сервисы для распознавания текстов, голоса, видеоаналитики, обработки естественного языка, построения рекомендательных систем, создания голосовых и чат-ботов, а также решения задач машинного обучения. Технологические платформы отвечают за интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов, управление производством продуктов, предоставляют инструменты хранения, преобразования и аналитики больших данных. А инфраструктурные сервисы позволяют командам за считаные минуты получать необходимые облачные ресурсы для разработки и тестирования.

Сегодня все ключевые продукты экосистемы МТС, включая МТС Premium, KION, «Мой МТС», «МТС Travel» и «МТС Маркетолог», уже используют компоненты The Platform. Уровень миграции в среднем составляет 32%. Ожидается, что к концу текущего года показатель вырастет до 50%.

The Platform открывает бизнесу новые возможности, такие как омниканальная персонализация или бесшовность клиентского опыта, а также освобождает IT-специалистов от рутины: настройки системного ПО и баз данных, построение систем мониторинга, развертывания, позволяя сфокусироваться на решении бизнес-задач. В результате до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки. Уменьшается общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника повышается. Переход на платформу позволяет сократить время получения инфраструктуры до минуты, в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, вдвое снизить затраты на IT, заменять устаревшие системы, а также продукты зарубежных вендоров.

Переход на The Platform позволяет повышать управляемость экосистемой в целом, отмечает первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин: «Сотни наших продуктов функционируют по единым принципам и на единой технологической базе — это дает возможность принимать более эффективные решения на основании объективных измеримых показателей». При этом платформа становится технологическим хабом не только для экосистемы, но и для компаний-партнеров, отмечает он: «С помощью наших наработок любая организация может собирать бизнес как конструктор, отталкиваясь от собственных задач. В ответ на запросы рынка мы создаем продукт API Marketplace — он объединяет вендоров и потребителей на одной площадке». Так, провайдеры API смогут привлекать и подключать пользователей, настраивать монетизацию и взаиморасчеты. А потребители платформы — легко использовать разные API, вести мониторинг работы сервисов, а также быстро и прозрачно дополнять свои решения внешними функциями.

По аналогии с платформой от МТС развивается Platform V от «Сбера» — набор продуктов для быстрого создания и масштабирования промышленных приложений. Решение включает в себя бэкенд- и фронтенд-разработку, интеграцию, хранение и аналитику данных. Платформа предоставляет инструменты для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

В госсекторе примером развития подобной платформы является «Гостех», объединяющий разрозненные государственные информационные системы, которыми в стране пользуются различные ведомства. Платформа представляет собой облачное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать ГИС и различные сервисы. «Гостех» базируется полностью на отечественных дата-центрах, а до конца года на платформу планируется перевести первую очередь государственных сервисов в сфере здравоохранения, образования, транспорта, спорта и строительства. Это сервисы 24 федеральных органов власти и 8 пилотных регионов.

Задача автоматизировать бизнес-процессы для бизнеса — естественная потребность независимо от экономической ситуации, отмечает руководитель направления перспективных веб-сервисов «СКБ Контур» Антон Еликов: «Но в условиях турбулентности всегда повышается спрос на решения, которые позволяют повысить эффективность продаж, привлечь клиентов, выстроить успешную маркетинговую стратегию или рекламную кампанию. Потому что это условия выживания для бизнеса».

Дополнительными факторами спроса на цифровые технологии становятся требования кибербезопасности, в первую очередь у крупного бизнеса, добавляет эксперт: «Что востребовано в таких условиях — отдельные сервисы или экосистемы? Для компании-потребителя решение массива бизнес-задач под "одним зонтиком" зачастую более простой способ, поскольку отдельные компоненты процессов нередко связаны между собой. Сюда же добавим другие преимущества экосистем: принцип «одного окна», проверенного поставщика, его репутацию, ценовую политику и налаженную, как правило, коммуникацию».

Помимо собственных платформ разработки российские цифровых экосистемы внедряют в своей работе голосовых помощников и чат-боты в связи с высокой потребностью автоматизировать рутинные операции. Хотя такие сервисы существуют уже не первый год, спрос подогрел ChatGPT — он по сути, дал толчок к дальнейшему развитию ИИ-сервисов.

По оценке экспертов, в ближайшие два года экосистемы для корпоративных клиентов из разрозненного набора сервисов и услуг начнут объединяться не только с точки зрения единого интерфейса взаимодействия, но и с точки зрения интерфейса управления. БОльшая часть сервисов в то же время будет предоставляться именно по облачной модели, потому что это удобно и прозрачно с точки зрения потребления.

Валерия Илюшина