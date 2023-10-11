Разработка российского очистного угольного комбайна требует около 300 млн руб

Разработка российского угольного очистного комбайна на базе Юргинского машзавода в Кемеровской области потребует около 300 млн руб., сообщила директор АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» Ирина Ганиева на научно-практической конференции «Территория энергетического диалога-2023» в Москве.

По ее словам, «это важнейший проект», но с ним предприятие не смогло войти в комплексную научно-техническую программу «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» «потому, что «Юрмаш не может софинансировать всю сумму по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторские работ». По мнению директора НОЦ, можно было бы «решить эту проблему путем консолидированного заказа угольных компаний», «но, к сожалению, бегаем по кругу, угольные компании пока не находятся».

В ООО «Производственная компания «Юргинский машзавод» (100% «дочка» Юрмаша) «Ъ-Сибирь» пояснили, что разработка очистного комбайна действительно оценивается в указанную сумму, но с условием, что часть расходов пойдет на финансирование работ нескольких участников из числа технических вузов в Москве, Санкт-Петербурге и Кемерове, тогда как собственно на работу завода требуется меньше.

ООО «Юргинский машиностроительный завод» (Юрмаш) было признано банкротом в сентябре 2020 года, а в декабре того же года прекратило хозяйственную деятельность. С прошлого года в части цехов завода возобновила производство его 100-процентная «дочка» - «ПК «Юргинский машзавод».

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Игорь Лавренков, Кемерово