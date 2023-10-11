На крыше бизнес-центра «Манхэттен» в Перми появился вертолет

Компания Prof-IT установила вертолет Ми-2 на крыше бизнес-центра «Манхэттен» в Перми. Машину на крышу семнадцатиэтажного здания установили на днях с помощью подъемного крана. Основатель компании Николай Харин пояснил «Ъ-Прикамье», что вертолет был приобретен у недавно закрывшегося пермского музея авиации. По его словам, установка Ми-2 на крышу здания, где располагается офис Pof-IT, имеет как символическое, так и практическое значение. «Он символизирует движение вверх. Кроме того, мы хотим сделать там необычную переговорную комнату,— рассказал господин Харин.— Существующих площадей не хватает, а идея с вертолетом, честно говоря, обошлась даже дешевле, чем новые помещения».

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Николай Харин является соучредителем ООО «Виджет», зарегистрированного в «Сколково». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается разработкой программного обеспечения. По итогам 2022 года, выручка от продаж ООО составила 285,87 млн руб., чистая прибыль — 79 тыс. руб.