За закамским парком закрепили название «Счастье есть»

Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о присвоении объекту озеленения общего пользования «Парк культуры и отдыха», расположенному в Кировском районе, наименования «Парк культуры и отдыха “Счастье есть”». Документ постановления опубликован на сайте администрации города.

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Название «Счастье есть» было выбрано в ходе народного конкурса в 2014 году. Его автором стал Иван Никулин.

Парк площадью 1,7 га был открыт в 1971 году. «Любителей неспешных прогулок по лесу ждут тенистые аллеи с величественными и стройными соснами. Посетителей, предпочитающих проводить время весело, парк порадует изобилием аттракционов — от классических до экстремальных»,— говорится на сайте парка.