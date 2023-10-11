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Нижегородского дантиста будут судить за мошенничество со средствами ФОМС

Директор нижегородской стоматологический клиники обвиняется в хищении бюджетных средств при оказании услуг, которые оплачиваются через Фонд обязательного медицинского страхования. Дело поступило на рассмотрение в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, мужчину обвиняют по статье о мошенничестве. По версии следствия, на протяжении двух лет умышленно завышал в документации количество и объем услуг, оказанных по программе обязательного медицинского страхования.

Полученными за это средствами врач распоряжался впоследствии по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный бюджету РФ, оценили в 113,4 тыс. руб.

Андрей Репин

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