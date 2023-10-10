Футбол со следствием

Нижегородский областной суд рассматривает апелляционную жалобу бывшего главы Балахнинского района Алексея Левковича, осужденного на три года условно за превышение полномочий. Ему вменили в вину ситуацию, связанную с финансовой помощью игрокам футбольного клуба «Локомотив-НН» от подрядчика, строившего водопровод. Якобы за 150 тыс. руб. для клуба в РЖД согласовали прокол под железнодорожной веткой без страховочных пакетов, создав потенциальную опасность крушения поездов. Осужденный глава попросил полного оправдания. По его мнению, уголовное дело было сфабриковано в следственном отделе СК, и никакого преступления не было. За строительство водовода отвечала администрация Большого Козино, документацию по работам под веткой утверждало руководство РЖД, а клуб содержался на спонсорские деньги: футболистам зарплаты не платили. Прокуратура считает, что дело Алексея Левковича надо рассмотреть заново из-за имеющихся нарушений в приговоре Балахнинского горсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судебная коллегия Нижегородского облсуда начала рассматривать апелляционную жалобу бывшего главы Балахнинского района Алексея Левковича. В апреле его осудили на три года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий по ч. 2. ст. 286 УК РФ. Поводом для уголовного преследования чиновника послужило нарушение в 2019 году условий муниципального контракта стоимостью 32 млн руб. по строительству водопровода в поселке Большое Козино. Работы на средства областного бюджета по заказу администрации поселка выполняло ООО «Спеццентрстрой».

По данным следствия, на одном из этапов строительства подрядчику предстояло сделать прокол под железнодорожной веткой в районе Дубравной улицы Нижнего Новгорода с установкой страховочных рельсовых пакетов. Однако этих предохранительных устройств у компании не было, их требовалось докупить самостоятельно.

По версии обвинения, подтвержденной приговором, Алексей Левкович посодействовал тому, что директор ООО Александр Арбеков по просьбе руководства ФК «Локомотив-НН» перечислил клубу 150 тыс. руб. Следствие и суд решили, что глава района имел финансовые обязательства по выплате зарплат футболистам возрождаемого клуба (в Балахне был его дубль).

За эти перечисленные деньги глава района помог подрядчику побыстрее согласовать в РЖД работы по проколу под водопровод без установки страховочных пакетов под железнодорожным полотном. Это якобы создало опасность при прохождении составов и угрозу их крушения.

По обвинительному приговору Балахнинского горсуда кроме условного срока Алексею Левковичу также запретили на протяжении двух лет занимать должности в МСУ, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Он устроился директором МУП «Большое Козино» и обжаловал решение по своему уголовному делу. Вину в превышении полномочий бывший глава района категорически не признает. Он рассказал «Ъ-Приволжье», что попросил знакомого поговорить с Александром Арбековым и оказать спонсорскую помощь «Локомотиву-НН», которую впоследствии президент клуба Александр Дубровский официально письмом попросил у «Спеццентрстроя». Однако впоследствии уголовное дело в отношении руководителя ФК по получению 150 тыс. руб. от подрядчика было прекращено.

«Железная дорога говорит, что этот балахнинский клуб к ним не относится. Все адвокаты, следователи, полиция, сотрудники ФСБ мне говорят, что нет состава преступления, а наряд-допуск к работам подписывали в РЖД»,— сообщил Алексей Левкович.

Он рассказал, что спонсорская помощь клубу никак не повлияла на выдачу ООО допуска к работам без установки страховочных пакетов, и две эти ситуации никак не связаны между собой.

Это подтвердили и свидетели из числа работников РЖД, доказывал глава района, говоря, что страховочные пакеты по ветке на Дубравной и не требовались. Экс-глава Балахнинского района убеждал апелляционных судей в том, что никакой задолженности перед игроками у него не было и быть не могло, поскольку футболисты любительской команды не подписывали контракты с клубом и не получали зарплату: дубль «Локомотива-НН» существовал исключительно на деньги нижегородских и балахнинских спонсоров.

Осужденный добавил, что не понимает, каким образом он совершил должностное преступление, поскольку директор подрядной организации Александр Арбеков не признал себя потерпевшим и публично объявил об этом. Однако показания подрядчика Балахнинский горсуд в приговоре не учел. Алексей Левкович подчеркнул, что документы по контракту на строительство водопровода через него также не проходили: «Вся оплата работ шла через казначейство, а договор вел глава администрации поселка Большого Козино». В связи с этим осужденный попросил отменить приговор и полностью оправдать его за отсутствием состава преступления.

Прокурор при рассмотрении апелляционной жалобы Алексея Левковича признал наличие существенных нарушений в приговоре, в котором не было конкретизировано, в чем именно выразилось нарушение прав потерпевшей стороны и превышение полномочий обвиняемым.

Поэтому приговор Алексею Левковичу следует отменить, а материалы уголовного дела следует отправить на новое рассмотрение в ином составе суда, полагает обвинение.

На подготовку сторон к прениям облсуд предоставил неделю. Комментируя приговор по странному обвинению, Алексей Левкович предположил, что следствию его «заказали» бывший глава МСУ Балахнинского района Александр Глушков и его брат, экс-депутат районного собрания Владимир. Братья Глушковы, долго считавшиеся неформальными хозяевами Балахны, были осуждены в 2021 году на длительные сроки за мошенничество с реконструкцией автостанции и получение взяток. Алексей Левкович полагает, что, поскольку он участвовал в разоблачении махинаций братьев Глушковых, те могли отомстить ему через знакомого следователя СК.

Сами братья Глушковы, которых российскому правосудию выдали из Грузии, также жаловались на другого следователя СК по своему уголовному делу. По их словам, следователь через грузинских решальщиков вымогал у родственников деньги за прекращение уголовного дела.

Официального подтверждения этим заявлениям осужденных получено не было.

Владимир Зубарев