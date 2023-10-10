Гений центрального места

В заксобрании Нижегородской области состоялась встреча председателя градостроительного комитета Василия Суханова с будущими архитекторами и строителями — студентами ННГАСУ. Творческую студенческую группу депутат попросил подключиться к разработке концепции части Грузинской улицы. Молодежь пообещала изучить историю улицы и найти «изюминки», которые помогут сформировать ее облик и общественные функции. Поиск идей на протяжении месяца будет вестись под эгидой АНО «Асирис». В заксобрании подчеркнули, что молодежное проектирование призвано помочь сформировать концепцию пока депрессивной Грузинской улицы в туристическом центре города, и эта работа никак не связана со спорами между властью и Дмитрием Дзепой, владельцем нескольких домов на территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет Василия Суханова пригласил на Грузинскую улицу студентов-строителей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Комитет Василия Суханова пригласил на Грузинскую улицу студентов-строителей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава градостроительного комитета заксобрания Василий Суханов предложил 12 студентам Нижегородского архитектурно-строительного университета заняться поиском креативных идей по развитию части Грузинской улицы — от Большой Покровской до Почаинского оврага. Комитет опекает группу активных студентов ННГАСУ, которые на практике знакомятся с застройщиками, их проектами, архитектурными и планировочными решениями. Эту группу с разных курсов университета Василий Суханов и попросил подключиться к разработке концепции участка Грузинской, сообщив, что он ценит честность и непредвзятость молодых, которым жить в Нижнем Новгороде.

«Вы знаете, что сейчас творится на Грузинской улице: она забита машинами, сожженные дома. Мы хотим привлечь вас, чтобы сформировать независимое мнение — как вы видите развитие этого анклава», — рассказал Василий Суханов студентам.

По словам депутата, потенциал этой локации сильно недооценен, учитывая, что участок Грузинской улицы примыкает к главной туристической улице города. «До Грузинки руки не дошли. В основе успешности этого проекта лежит обеспечение улицы парковочным пространством. Где вы его там видите, как нам решить вопрос транспортной обеспеченности этой территории?» — задал вопрос господин Суханов, добавив, что он лично против того, чтобы автомобили проезжали на Грузинскую улицу, пересекая пешеходную Большую Покровскую.

Депутат договорился с группой студентов ННГАСУ, что они создадут «творческую мастерскую» под эгидой АНО «Асирис» (областное агентство по сохранению и развитию исторической среды).

Присутствовавший на встрече руководитель агентства Илья Лагутин, бывший глава Нижегородского района, был представлен студентам как его знаток. «Он все подворотни знает в совершенстве. Знает, где пиво незаконно разливают, где машины паркуются на газонах, и будет вам очень полезен», — пошутил депутат про господина Лагутина. Бывший глава района пояснил, что сейчас участок Грузинской «как будто за ширмой», и его надо органично встроить в ткань города, обоюдно учитывая интересы и удобство проживающих на этой улице нижегородцев и приезжающих туристов.

Немного рассказав историю Почаинского оврага и бывшего переулка купцов Болотовых, Илья Лагутин попросил учитывать при разработке концепции историю этого места (Грузинской улица была названа в честь авантюрного князя Георгия Грузинского, предводителя губернского дворянства и начальника нижегородского ополчения в Отечественной войне 1812 года).

В качестве наставников студентам мастерской пообещали также главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова и почетного гражданина города Александра Серикова, руководителя проекта «Рождественская сторона».

В пятницу студенты ННГАСУ осмотрят Грузинскую улицу, затем изучат ее историю и планировочную структуру, а также наработки минграда. В качестве результата в комитете ждут сочинений на тему.

Как напутствовал молодежь Василий Суханов, если студенты подойдут к делу основательно и отыщут «изюминки улицы», удивив своих наставников, то они «на 50% обеспечат себе путевки в жизнь».

Первые идеи студенты начали выдвигать еще на встрече, предложив использовать для транспортной инфраструктуры территорию Почаинского оврага. На выработку молодежных идей отвели месяц. «Как говорит Сериков, нужен гений этого места!» — заключил депутат заксобрания.

В комитете и АНО «Асирис» подчеркнули, что привлечение студенческого актива ННГАСУ к разработке концепции Грузинской улицы никак не связано со спорами органов власти и собственника ряда старых домов и земельных участков Дмитрия Дзепы. Как писал „Ъ“, у него областные чиновники пытаются принудительно изъять недвижимость на Грузинской улице, признав ее объектами культурного наследия. Коммерсант обратился в суд, а также попросил помощи у руководителя АНО «Наш Нижний Новгород» Сергея Калинова. Господа Дзепа и Калинов публично попросили нижегородского губернатора вмешаться в конфликт по вопросу прав собственности и помочь найти взаимоприемлемое решение.

Реакция Глеба Никитина пока неизвестна.

Роман Кряжев