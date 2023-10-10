«От развития малого и среднего бизнеса во многом зависит экономическое благополучие региона»

По итогам 2023 года в Удмуртии прогнозируется рост валового регионального продукта на 3%. Среди основных задач правительства привлечение федеральных средств в регион, работа с кадрами и повышение эффективности работы с инвесторами на местах. Первый вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова рассказала «Ъ-Удмуртия» о ключевых направлениях работы на новом посту, планах по заключению офсетных контрактов, перспективах промышленной ипотеки и туристической отрасли республики.

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— Ольга Викторовна, какие задачи вы ставите перед собой в новой должности?

— Я очень надеюсь, что для региона это назначение принесет пользу, по крайней мере именно на это я настроена. У меня серьезно расширился круг полномочий, для меня это вызов, потому что отдельные направления в сфере промышленности для меня являются абсолютно новыми, необходимо погружаться. Я перед собой сейчас ставлю три основные задачи.

Первая задача традиционно у всех зампредов и вообще для любого руководителя органов власти — это привлечение федеральных средств в регион. Очень важно использовать для этого все имеющиеся возможности, которые нам позволят улучшить инфраструктуру, в том числе инвестиционную, сделать дополнительные предложения нашим инвесторам в части например каких-то мер поддержки. Я провожу встречи в министерстве экономического развития, министерстве промышленности России, которые касаются развития особых экономических зон на территории Удмуртии, а также улучшения инвестиционного климата.

Второй своей задачей я ставлю повышение эффективности работы инвестиционной инфраструктуры на территории региона. Речь идет о Корпорации развития республики, которая является единым окном для инвесторов, Центра компетенций при минсельхозе, машиностроительного кластера, Бизнес-инкубатора, Центра компетенций при минпроме. Есть что улучшать, в том числе с точки зрения контактов с нашими предпринимателями, кооперации их запросов, вопросов сбыта, организации совместных и новых производств.

И третий момент — это привлечение кадров в экономику нашего региона. Сегодня эта проблема актуальна вообще для всех практически регионов РФ. Правительство республики разрабатывает программу «Работа в Удмуртии». Я думаю, что в ближайшее время мы предложим нашим предпринимателям дополнительные возможности по привлечению работников на производство.

Ольга Абрамова назначена первым заместителем председателя правительства Удмуртии 3 октября 2023 года, курирует экономический блок, до этого с марта 2020 года в ранге вице-премьера отвечала за АПК, это направление за нею сохранили. В 2018-2020 годах занимала пост министра сельского хозяйства, ранее работала в структурах агрохолдинга «Комос групп».

— Представляя вашу кандидатуру в госсовете глава республики указал, что среди задач, которые он ставит перед вами — развитие экономики городов и районов республики. Недавно прошла неделя экономики, на которой муниципалитеты представляли свои возможности и проекты для привлечения инвестиций. Как вы в целом оцениваете готовность глав городов и районов работать в этом направлении?

— В каждом муниципальном образовании есть подразделения, которые занимаются развитием экономики. К сожалению, не всегда это люди, которые смотрят вперед, имеют какие-то навыки визионерства, внимательны ко всем предпринимателям. Чтобы изменить отношение в муниципальных образованиях к развитию экономики, мы будем проводить большое количество совместных образовательных мероприятий с привлечением предпринимателей.

Для нас важен любой предприниматель, вне зависимости от объемов финансирования, в муниципалитете это вообще может быть градообразующее предприятие. Важно знать и уметь предлагать меры поддержки предпринимателям. А сегодня мы, к сожалению, сталкиваемся с ситуацией, когда не всем предпринимателям известно о существующих в регионе возможностях, поэтому они ими не пользуются.

Возвращаясь к неделе экономики, напомню, что у нас было сформировано 700 земельных участков для реализации инвестпроектов, более 260 участков в итоге осталось в нашем реестре. Они не просто имеют под собой кадастровый номер и вид разрешенного использования. Их мы наполняем смыслом с учетом генеральных планов территорий, экономики, конкретной отрасли, по которой мы предлагаем реализацию инвестиционного проекта. Это не говорит о том, что мы как-то принуждаем предпринимателя заниматься именно этим видом бизнеса, нет, мы просто пытаемся сделать комплексное предложение для предпринимателей внутренних и внешних, чтобы они фактически просто брали участок, использовали нашу идею, смотрели экономику по отрасли и приступали к реализации с нашими мерами поддержки. Если мы подтянем кадры, изменим взгляд специалистов в органах власти на экономику, станем более гибкими с точки зрения взаимодействия с предпринимателем, то, конечно, сможем изменить подходы.

Самыми качественными продвиженцами в районах и городах являются главы. Они знают предпринимателей, которые там работают. У нас есть и положительные, и отрицательные примеры такой работы. Преуспевают Селтинский, Шарканский, Алнашский, Малопургинский, Можгинский район и Можга. Я сейчас намеренно не упоминаю Сарапул и Глазов, потому что они обладают статусом территорий опережающего развития (ТОР), и у них другие преференции. Есть факты, когда глава муниципалитета видит и слышит запрос инвестора на предоставление земельного участка и закрепляет за предпринимателем ответственного человека. В результате получаются такие проекты, как например развитие ягодоводства в Сарапульском районе.

Я полагаю, что образовательные мероприятия, которые мы будем проводить с нашими районами, дадут результат. И кстати к нам подключаются очень активно кредитные учреждения, например Сбербанк на территории республики организовал встречи с предпринимателями в Ижевске, Сарапуле, Завьяловском районе. Мы предлагаем возможность для инвестиций, банки вместе с нами рассказывают, как можно получить финансирование.

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— Удмуртия последние пять лет находится в тройке регионов России с наименьшим уровнем административного давления, разрабатываются меры поддержки, в том числе для переезда и возвращения юрлиц из других регионов. Но крупных инвестпроектов у нас очень мало, можно вспомнить строительство логистического центра Wildberries, развитие кластера климатической техники. Что нужно, чтобы таких проектов было больше?

— Крупные инвесторы — это здорово, но малый и средний бизнес делает максимально большой вклад в экономику региона. Несколько цифр: во-первых, мы по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения находимся на втором месте в Приволжском федеральном округе, впереди нас Татарстан. Во-вторых, малый и средний бизнес приносит в консолидированный бюджет порядка 30% доходов. То есть очевидно, что от того, как развивается малый и средний бизнес, во многом зависит экономическое благополучие региона. Свыше 300 тыс. человек у нас занято на предприятиях МСП. Это огромные цифры.

И крупный, и средний, и малый бизнес сталкивается с одинаковыми проблемами. Например, административные процедуры, получение разрешения на земельный участок, изменение категории разрешенного использования земельного участка, получение документов на техническое присоединение, стоимость которого по электроэнергии реально неподъемная. Мы можем как орган власти предоставить субсидии, льготные кредиты, много чего еще, но при этом есть какие-то административные процедуры, над упрощением которых нам еще предстоит поработать.

Мы проводили заседание инвестиционного комитета республики, на котором присутствовали руководители всех органов власти, представители ресурсоснабжающих компаний. Обсудили итоги рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности регионов и определили для себя 10 показателей, над которыми сейчас нам нужно поработать с точки зрения сокращения сроков оказания услуг, например, предоставления земельного участка без торгов.

Что еще нужно сделать? Конечно, нам сейчас очень сложно конкурировать с другими регионами по мерам поддержки. Бюджетные возможности разных субъектов РФ сильно отличается, мы не сравнимся с Московской областью или Татарстаном. Мы принимаем решение по поддержке бизнеса с точки зрения наибольшего запроса предпринимателей и эффективности, а это в том числе льготное кредитование, субсидирование процентных ставок по кредитам.

Многие говорят о кадастровой стоимости земли, сейчас она пересматривается. И мы в настоящее время работаем над постановлением правительства, по которому земельные участки будут предоставляться под реализацию инвестиционных проектов в аренду за 1 руб. При этом будет правильно, если инвестор будет брать на себя обязательство в течение определенного срока на этом земельном участке реализовать заявленный инвестпроект, в противном случае участок будет изыматься. Подобная мера есть в некоторых регионах, и мы надеемся, что она заинтересует наших предпринимателей.

Еще один момент, к которому нужно внимательно отнестись, это вопрос сбыта, как на территории РФ, так и с точки зрения выхода на внешние рынки. Здесь очень важно подключение органов власти. Например, в вопросе экспорта есть множество таких «черных лебедей», о которых предприниматель даже не имеет представления. Например, при поставке молочной продукции в Египет нужно было проработать вопрос ветеринарного статуса между соответствующими службами России и Египта. Решение в этой ситуации открывает огромный рынок сбыта продукции для наших предприятий. Это по сути сопровождение, оказание поддержки предприятиям по реализации их продукции.

— На сессии госсовета вы упоминали офсетные контракты, т.е. госконтракты на закупку товара или услуги со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. Есть ли уже подвижки, интерес со стороны наших предприятий по заключению офсетных контрактов?

— Это действенный инструмент стимулирования сбыта для наших предпринимателей. В РФ это направление развивается, сейчас порядка 16 крупных миллиардных контрактов заключено на территории страны. Огромную популярность по офсетным контрактам имеют медицинские изделия, медицинские препараты, есть контракты на поставку детского питания, канцтоваров.

На заседании инвестиционного комитета мы рассматривали формат заключения офсетного контракта на территории республики. Мы понимаем, что такие компании, как «Удан» в Сарапуле, которая занимается выращиванием сеянцев с закрытой корневой системой, имеет сейчас запрос на межрегиональный офсетный контракт, т.е. они смогут поставлять продукцию и за пределы региона, а это как минимум 30% гарантированного сбыта в перспективе до 10 лет. Это очень хорошая история с точки зрения уверенности компании в будущем.

Аналогично мы прорабатываем запрос агропарка «Инновация» в Завьяловском районе по поставке мясной продукции в наши образовательные учреждения. На мой взгляд, это вообще суперактуальная история, потому что то, что сейчас происходит в России и мире с точки зрения ветеринарии и эпизоотического благополучия, вынуждает нас концентрировать пищевую продукцию, произведенную на территории республики, и направлять ее на потребление у нас в социальных учреждениях. Так мы хотя бы будем знать, чем мы кормим наших детей, людей, находящихся в больницах, других учреждениях.

Третье направление, которое мы также рассматриваем по офсетному контракту, это медицинские изделия. К нам обратилась компания, которая занимается поставкой такой продукции.

Здесь очень важно все просчитать. Офсетный контракт как инструмент не простой. Во-первых, срок поставок — на протяжении до 10 лет. Актуальность цен меняется, поэтому надо проработать вопрос пересмотра стоимости контракта. Во-вторых, нужно будет формировать единую большую закупку для всех учреждений. Я думаю, что до конца текущего года мы отрегулируем механизм заключения офсетного контракта, и очень надеюсь, что в 2024 году его запустим.

— Еще один достаточно новый инструмент — промышленная ипотека — возможность получить под низкий процент деньги для приобретения, строительства, реконструкции промышленных помещений. Насколько востребованной она может быть в Удмуртии?

— На данный момент промышленная ипотека не предоставлена пока еще никому. Условия этой программы: процентная ставка 3% для технологических компаний, 5% для остальных заемщиков на срок до 7 лет с объемом кредитования порядка 500 млн руб. По промышленной ипотеке работает несколько банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Россельхозбанк, Датабанк, Промсвязьбанк. Очень активно в этом смысле работает со своими предпринимателями ПСБ, я знаю, что у них на рассмотрении находятся документы ряда компаний. Очень надеюсь, что этот механизм запустится и у нас в республике.

Надо сказать, что для предприятий пищевой промышленности и АПК подобные льготные кредиты действуют уже очень давно. Это показало свою эффективность: по этой сфере кредитный портфель у нас составляет порядка 24 млрд руб. ежегодно. И порой только такие кредиты позволяют реализовывать инвестиционные проекты. Конкретный пример — «Объединенная цветочная компания», очень финансовоемкий, сложный проект на территории Сарапула, в котором без льготного кредитования было не обойтись.

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— Как вы в целом оцениваете сейчас состояние экономики республики? По индексу промышленного производства мы в плюсе, но эксперты говорят, что во многом это заслуга особенности региона с большим объемом производства продукции ОПК. Как себя чувствуют остальные отрасли экономики?

— Индекс промпроизводства в Удмуртии по итогам 8 месяцев составил 106,8%, по России этот показатель 103%. По обрабатывающим отраслям мы идем опережающими темпами — индекс 120%. При этом мы наблюдаем еле наметившуюся тенденцию, которая характерна по всей России, это рост доли обрабатывающих производств в валовом региональном продукте, при этом сокращается добыча. Увеличение доли обрабатывающих отраслей это хорошая тенденция, потому что наши промышленные предприятия ориентированы на производство продукции с конечной добавленной стоимостью. Безусловно, вклад оборонки в наш регион огромный. Но если посмотреть индекс инвестиций в основной капитал, который характеризует уровень развития экономики, то он у нас подрос до 102%, при этом доля бюджетных вложений минимальна — она не превышает 10% в общем объеме. Т.е. если сопоставить эти показатели, понятно, что развивается у нас не только ОПК, но и остальной обрабатывающий сектор, в том числе пищевая промышленность, приборостроение.

Если смотреть на цифры статистики, показатели конкретных предприятий, их прогнозы чистой прибыли, НДФЛ, то ситуация в республике позитивная, но если погружаться еще глубже, то у предприятий есть масса сложностей, например, рост ключевой ставки. Невозможно отрицать, это безусловно замедляет темпы роста экономики, инвестиций. Именно для этого нужны промышленная ипотека, льготные кредиты, субсидируемые кредитные ставки, — чтобы предприятия могли дальше развиваться. Второй негативный момент — рост стоимости энергоресурсов и технических присоединений к сетям. Просто невероятные цены. К сожалению, этот вопрос не регулируется государством, хотя легкомысленно скажу, что было бы неплохо.

Отсутствие кадров является огромной проблемой. Предприятие «Свет» в этом году запустило новый цех, они готовы открывать еще производство, но понимают, что просто физически не найдут работников, даже без квалификации. Проблемы такого порядка пока не позволяют экономике нашего региона максимально развернуть свои возможности, хотя в целом для экономики, как это цинично не звучало бы, сейчас удачное время.

По прогнозу социально-экономического развития региона по итогам 2023 года мы ожидаем, что валовый региональный продукт подрастет на 3% и составит порядка 890 млрд руб. Наши предприятия увеличат объем отгруженной продукции, индекс промышленного производства будет 105%. По АПК не будет обеспечен тот объем, который был в прошлом году — вы видели, в текущем году погодные условия были очень неприятными, но при этом животноводство вырастет на 7%.

По строительству мы в этом году должны достичь 1,2 млн кв. м жилья. Это очень хороший показатель, и я думаю, что здесь все получится, хотя у застройщиков возникают проблемы с замиранием спроса. Потребительские цены по итогам года вырастут на 7%, но надо пояснить, что это чисто экономический показатель. Цены на некоторые продукты питания выросли очень сильно. По инвестициям в основной капитал по итогу года мы получим порядка 150 млрд руб., это чуть больше, чем в прошлом году.

— Еще одна отрасль, которая теперь в вашем ведении, — туризм. В Удмуртии это направление давно пытаются развивать, и определенные успехи здесь есть, взять тот же Сарапул и значительно увеличившееся количество теплоходов, которые там останавливаются, и запуск «Метеора» из Елабуги. Какие проблемы и задачи для себя вы здесь видите? Как можно больше привлекать в Удмуртию туристов?

— К сожалению, не все даже жители республики верят во внутренний туризм, я лично верю, потому что у нас на самом деле есть очень много интересного с точки зрения природы, национальных особенностей, гастрономии, но надо понимать, что это отдельные запросы. Массового туриста мы привлечь не сможем, потому что у нас нет моря, хотя есть река Кама, куда ездит большое количество людей. Вопрос развития внутреннего туризма — это для нас вопрос времени и инфраструктуры.

Гостиничного фонда не хватает. Чтобы решить эту проблему агентство по туризму ведет переговоры с федеральными игроками, и буквально на днях у нас будет встреча с потенциальными инвесторами по строительству гостиничного комплекса на территории республики. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Каждый турист хочет комфортного пребывания.

Второй момент, над которым следует поработать — это сервис. Как туристу мне нравится ездить по Удмуртии, но я хотела бы получать больше сервиса, улыбок, радушия. Я знаю, что агентство по туризму, предприниматели из этой сферы работают над стандартами сервиса, обучением представителей отрасли.

Еще один момент, над которым надо поработать, это сконцентрироваться на конкретном направлении. Во-первых, Удмуртия — это про гастротуризм, сюда можно приехать вкусно покушать, получить эстетическое удовольствие и желательно остаться здесь на неделю. На мой взгляд — 100% да, несмотря на то что удмуртская кухня может показаться скромной, на самом деле это не так, есть много интересных рецептов и можно развивать современную удмуртскую кухню.

Второе направление — это Удмуртия спортивная. В январе 2024 года будет в 54-й раз проводиться Ижевская винтовка, соревнования федерального уровня. У нас много подобных спортивных мероприятий, сборов, чемпионатов, которые можно развивать на территории. Есть инфраструктура, которую надо обновлять и совершенствовать.

Удмуртия национальная — можно использовать возможности удмуртского колорита для привлечения туристов.

Все эти три направления будут классно работать, когда появятся хорошие условия размещения и сервис. Это обязательно и для одиночных туристов, и для тех, кто путешествует с палатками, с детьми, с комфортом. Порядка 900 тыс. гостей приезжают в республику, и каждому нужно внимание, каждый должен увезти с собой частичку Удмуртии, а для этого нужны комфортные условия для проживания, чтобы мы были регионом не одного дня.

Михаил Красильников