Строительство платной трассы Алексеевское—Альметьевск подорожало на четверть

Стоимость строительства в Татарстане платной дороги Алексеевское—Альметьевск, которое на условиях концессии ведет АО «Автострада» (входит группу «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова), возросла до 102,5 млрд руб.

Это следует из новой редакции проходящего антикоррупционную экспертизу постановления правительства Татарстана об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов, на которые региону предоставляются кредиты из федерального бюджета.

Согласно аналогичному документу, который публиковался год назад, стоимость трассы ранее оценивалась в 83,7 млрд руб. Таким образом, удорожание составляет 22,5%.

В том числе средства консолидированного бюджета Татарстана возросли с 26,08 млрд до 41,8 млрд руб., внебюджетные средства достигли 26,2 млрд руб. против 23,1 млрд годом ранее. Средства федерального бюджета составили 25,3 млрд руб., еще 5,2 млрд. руб. — бюджетный кредит.

Как сообщал «Ъ-Казань», «Автострада» получила в концессию на 99 лет строящуюся дорогу Алексеевское—Альметьевск в декабре 2021 года. Тогда на объекте были освоены около 20 млрд руб., из которых 18,5 млрд составили вложения «СМП-Нефтегаза». Ранее заявлялось, что дорога будет достроена в 2024 году. Она станет участком платной автомагистрали Шали—Бавлы протяженностью 299 км (от пересечения с трассой М-7 «Волга» до трассы М-5 «Урал»). Дорога будет иметь первую «А» техническую категорию, четыре полосы движения с разделительной полосой. Максимальная скорость движения по ней составит 150 км/ч.

Полина Петрова