У лизинга обновился парк

По итогам девяти месяцев рынок лизинга в количественном выражении увеличился на 70% год к году. Наибольший прирост объемов нового бизнеса обеспечили лизинг железнодорожного транспорта, автотранспорта и спецтехники. Однако цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а спрос со стороны лизингополучателей охлаждают высокие ставки. Поэтому участники рынка и эксперты ожидают замедления роста в 2024 году до 7–10%, в основном за счет сегмента оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам трех кварталов 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, составило 480 тыс. штук, превысив на 70% прошлогодний показатель, и на 13% — показатель 2021 года, следует из обзора НРА, с которым ознакомился “Ъ”. Динамика улучшилась по сравнению с предыдущими периодами: по итогам полугодия рост составлял 62%, в первом квартале — менее 30%. За третий квартал 2023 года количество новых предметов лизинга, переданных клиентам, достигло 188 тыс. шт.— рекордное значение с начала 2021 года.

Наибольший рост (на 80%) наблюдается в сегменте железнодорожного лизинга, что в первую очередь вызвано переориентацией грузовых потоков на восточное направление. Кроме того, прирост обеспечили сегменты автотранспорта (на 70%) и спецтехники (на 65%). Однако в обоих сегментах он был неоднородным, подчеркивают в НРА.

Так, в сегменте спецтехники быстрый рост (более 50%) наблюдался в дорожно-строительной технике, подъемной технике и прочей спецтехнике, в то время как в сегментах складской техники и сельскохозяйственной техники рост составил менее 20%.

В новых легковых автомобилях количество предметов лизинга за три квартала выросло приблизительно на 20%, в то время как в сегменте подержанных автомобилей — более чем вдвое.

Вместе с тем в следующем году эксперты уже не ждут столь высоких темпов роста. Как считают аналитики НРА, цикл обновления корпоративного и грузового автотранспорта подходит к концу, а жесткая денежно-кредитная политика охладит спрос со стороны потенциальных лизингополучателей.

По прогнозу агентства, объем нового бизнеса в 2024 году вырастет не более чем на 7–10%, до 620–640 тыс. шт. «Ежегодно обновлять парки лизингополучатели не будут. Поэтому лизинговым компаниям придется обратить внимание на сектор промышленного оборудования. Еще одна перспективная ниша — это вагоны и тара. Здесь логистические цепочки удлинились на восток, и вагонов требуется все больше»,— поясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Сами лизингодатели полагают, что роста на рынке в следующем году стоит ждать преимущественно в денежном выражении на фоне увеличения стоимости предметов лизинга и ставок по договорам.

«Часть предпринимателей приняла решение временно отложить финансирование до стабилизации ставок, однако уже видно, что рост ставки перекладывается в стоимость услуги или продукта конечному потребителю»,— отмечает директор по продажам ГК «Альфа-Лизинг» Александр Голанков. Автотранспорт и спецтехника занимают больше 60% всего нового бизнеса рынка лизинга, а цены на автотранспорт с начала года уже выросли на 15–20%, что отражается на росте рынка в целом без учета прироста в количественном выражении, отмечает гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

Спрос на лизинг промышленного оборудования, связанный с капиталовложениями компаний, сохранится, но взрывного роста и серьезного ускорения там тоже не будет, считает управляющий директор инвестиционной группы «Инсайт» Михаил Гонопольский. Сейчас основная масса промышленного оборудования на российском рынке импортируется из Китая, соответственно, стоимость его привязана к курсу юаня, поясняют в «Интерлизинге». «Темпы локализации различных производств будут оказывать положительное влияние, но серьезного увеличения лизинга промышленного оборудования в 2024 году вряд ли стоит ждать»,— соглашается господин Калинкин.

По мнению замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, в условиях ограниченного финансирования значительное влияние на динамику отрасли будут оказывать госпрограммы стимулирования как спроса, так и предложения.

Полина Трифонова