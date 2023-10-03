Ставки притормаживают лизинг
Рынок сбавляет темпы роста
Темпы роста рынка лизинга в четвертом квартале могут заметно замедлиться. Основными факторами станут рост ключевой ставки и ускорение инфляции, что увеличивает стоимость фондирования для лизингодателей и стоимость договоров для лизингополучателей. Компании в таких условиях будут откладывать инвестиционные проекты. Драйвером роста останутся розничные сегменты, под которые проще привлекать финансирование.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост ключевой ставки и динамика инфляции — это основные факторы, которые будут оказывать негативное влияние на рынок лизинга в четвертом квартале 2023 года и далее, сходятся во мнении опрошенные “Ъ” лизинговые компании. Влияние этих факторов будет различным в зависимости от сегмента лизинга, но так или иначе темпы прироста рынка могут замедлиться в последующие месяцы, несмотря на активизацию делового сезона, уверены участники рынка.
Третий квартал пока не отразил в своих результатах изменения рыночной конъюнктуры, и большинство компаний не фиксируют снижения темпов. Однако темпы прироста второго полугодия 2023 года в годовом выражении составят 30–40%, ожидают участники отрасли. В первом полугодии, по данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг исторического максимума 1,49 трлн руб. Это вдвое превысило показатель того же периода 2022 года и втрое — 2019–2020 годов (см. “Ъ” от 12 сентября). «В первом полугодии ставки были на доступном уровне. Кроме того, наблюдалось сильное восстановление экономики, простимулированное не только ставками, но и бюджетными расходами»,— отмечает управляющий директор инвестиционной группы «Инсайт» Михаил Гонопольский. Теперь же из-за повышенных ставок «спрос на предметы лизинга уже не будет двигаться вверх настолько серьезно, как это было в течение предыдущих месяцев», считает он. Впрочем, говорить можно только о замедлении темпов роста, а не о спаде рынка, признает господин Гонопольский.
С июля текущего года Банк России в несколько этапов поднял ключевую ставку с 7,5% до 13%, что повлекло за собой рост ставок на долговом рынке. В среднем ставка лизингового договора рассчитывается как ключевая ставка плюс 3 п. п. Пропорционально выросла для игроков отрасли и стоимость фондирования. Усложняется и сам процесс привлечения средств инвесторов для лизинговых компаний, имеющих ограниченный доступ к банковскому финансированию. Для большего комфорта инвесторов при размещении облигаций рассматривается переход на ежемесячный купон и выстраивание графика амортизации выпуска с целью сокращения дюрации и снижения рисков в условиях повышенной неопределенности, отмечают в «Интерлизинге».
По инвестпрограммам до конца 2023 года и на 2024 год некоторые компании уже планируют пересмотр объемов и динамики инвестиций в меньшую сторону, подтверждает гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов. «А инфляционная динамика, которая приводит к росту стоимости предметов лизинга в краткосрочной перспективе, дает всплеск объемов рынка лизинга, а в долгосрочной перспективе оказывает тормозящее действие на динамику рынка»,— предостерегает он.
Впрочем, опрошенные “Ъ” компании пока не видят рисков для платежной дисциплины своих клиентов. Кроме того, в случае быстрого снижения ставки, по опыту прошлых аналогичных шоков, розничный лизинг достаточно быстро вернется к росту, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. У других сегментов рынка есть свои специфические особенности, среди которых ключевая ставка не на первом месте по влиянию на бизнес, отмечает он.
Что касается транспорта, строительной техники, авто, то в этих сегментах влияние ставки не такое сильное. Как поясняет Михаил Гонопольский, «клиентам проще рефинансировать сделку и получить финансирование под те же предметы лизинга по более низким ставкам в будущем, когда поменяется политика ЦБ» (см. “Ъ” от 8 августа). Кроме того, фактор, который оказал повышенный спрос на лизинг легкового автотранспорта,— это дофинансирование субсидии Минпромторга по поддержке отечественного автопрома на 7,8 млрд руб., добавляет гендиректор «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.