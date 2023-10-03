Ставки притормаживают лизинг

Темпы роста рынка лизинга в четвертом квартале могут заметно замедлиться. Основными факторами станут рост ключевой ставки и ускорение инфляции, что увеличивает стоимость фондирования для лизингодателей и стоимость договоров для лизингополучателей. Компании в таких условиях будут откладывать инвестиционные проекты. Драйвером роста останутся розничные сегменты, под которые проще привлекать финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост ключевой ставки и динамика инфляции — это основные факторы, которые будут оказывать негативное влияние на рынок лизинга в четвертом квартале 2023 года и далее, сходятся во мнении опрошенные “Ъ” лизинговые компании. Влияние этих факторов будет различным в зависимости от сегмента лизинга, но так или иначе темпы прироста рынка могут замедлиться в последующие месяцы, несмотря на активизацию делового сезона, уверены участники рынка.

Третий квартал пока не отразил в своих результатах изменения рыночной конъюнктуры, и большинство компаний не фиксируют снижения темпов. Однако темпы прироста второго полугодия 2023 года в годовом выражении составят 30–40%, ожидают участники отрасли. В первом полугодии, по данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг исторического максимума 1,49 трлн руб. Это вдвое превысило показатель того же периода 2022 года и втрое — 2019–2020 годов (см. “Ъ” от 12 сентября). «В первом полугодии ставки были на доступном уровне. Кроме того, наблюдалось сильное восстановление экономики, простимулированное не только ставками, но и бюджетными расходами»,— отмечает управляющий директор инвестиционной группы «Инсайт» Михаил Гонопольский. Теперь же из-за повышенных ставок «спрос на предметы лизинга уже не будет двигаться вверх настолько серьезно, как это было в течение предыдущих месяцев», считает он. Впрочем, говорить можно только о замедлении темпов роста, а не о спаде рынка, признает господин Гонопольский.

С июля текущего года Банк России в несколько этапов поднял ключевую ставку с 7,5% до 13%, что повлекло за собой рост ставок на долговом рынке. В среднем ставка лизингового договора рассчитывается как ключевая ставка плюс 3 п. п. Пропорционально выросла для игроков отрасли и стоимость фондирования. Усложняется и сам процесс привлечения средств инвесторов для лизинговых компаний, имеющих ограниченный доступ к банковскому финансированию. Для большего комфорта инвесторов при размещении облигаций рассматривается переход на ежемесячный купон и выстраивание графика амортизации выпуска с целью сокращения дюрации и снижения рисков в условиях повышенной неопределенности, отмечают в «Интерлизинге».

По инвестпрограммам до конца 2023 года и на 2024 год некоторые компании уже планируют пересмотр объемов и динамики инвестиций в меньшую сторону, подтверждает гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов. «А инфляционная динамика, которая приводит к росту стоимости предметов лизинга в краткосрочной перспективе, дает всплеск объемов рынка лизинга, а в долгосрочной перспективе оказывает тормозящее действие на динамику рынка»,— предостерегает он.

Впрочем, опрошенные “Ъ” компании пока не видят рисков для платежной дисциплины своих клиентов. Кроме того, в случае быстрого снижения ставки, по опыту прошлых аналогичных шоков, розничный лизинг достаточно быстро вернется к росту, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. У других сегментов рынка есть свои специфические особенности, среди которых ключевая ставка не на первом месте по влиянию на бизнес, отмечает он.

Что касается транспорта, строительной техники, авто, то в этих сегментах влияние ставки не такое сильное. Как поясняет Михаил Гонопольский, «клиентам проще рефинансировать сделку и получить финансирование под те же предметы лизинга по более низким ставкам в будущем, когда поменяется политика ЦБ» (см. “Ъ” от 8 августа). Кроме того, фактор, который оказал повышенный спрос на лизинг легкового автотранспорта,— это дофинансирование субсидии Минпромторга по поддержке отечественного автопрома на 7,8 млрд руб., добавляет гендиректор «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

Полина Трифонова