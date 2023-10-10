Смольный опубликовал проект нового Генплана Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подготовил проект закона о Генеральном плане города. Документ размещен 10 октября в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Законопроект предполагает реализацию Генплана в три этапа: первый — до 2030 года, расчетный — 2040 год и прогнозируемый — 2050 год.

Правки в закон о Генплане составляют более 400 страниц. После прохождения экспертизы законопроект должен быть внесен на рассмотрение Законодательного собрания. Принять документ депутаты планируют в течение осенней сессии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в изменениях к главному градостроительному документу учли место под сооружение терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ).

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