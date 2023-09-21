Терминал ВСМ попадет в Генплан

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга предусмотрела место под сооружение терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), сообщил КГА. Зона под объект выделена в районе Невского проспекта, 85А, Лиговского, 50, и севернее Атаманской улицы, 9А. Внесение территории в Генплан не гарантирует появление терминала, напоминают эксперты, а градозащитники надеются, что на выполнение амбициозного плана не хватит госбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория складов Кокоревых на Лиговском проспекте, 50–52, может быть отдана под терминал ВСМ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Территория складов Кокоревых на Лиговском проспекте, 50–52, может быть отдана под терминал ВСМ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В протоколе комиссии по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, опубликованном на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), указано, что упомянутая поправка инициирована комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Функциональная зона выделена для сооружения оконечного пассажирского терминала (ВСЖМ-1) в комплексе с железнодорожными подходами к нему, а также для реконструкции горловины и перронного парка станции, чтобы обеспечить прием и отправление поездов дальнего сообщения, говорится в документе.

Почти месяц назад о том, что терминал ВСМ появится на четной стороне Лиговского проспекта севернее сада Сан-Галли, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов (см. «Ъ-СПб» от 23.08.2023). Тогда глава города сказал, что начало проекта объявил президент РФ Владимир Путин, заявивший на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра: «Мы действительно подошли к возможности его реализации». Строительство магистрали Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года, трасса внесена в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Завершить сооружение объекта планировалось в 2027 году.

Но когда-то под эти же планы был вырыт огромный котлован в центре города, где сегодня стоит ТРЦ «Галерея», напоминают эксперты по градостроительству. «Внесение зоны под терминал в Генплан — это фактически бронь на будущее строительство, декларация того, что намерения города серьезные,— поясняет управляющий партнер ИТП «Урбаника» Федор Коньков.— К сожалению, это не является гарантией того, что объект действительно появится, и никак не связано с конкретными сроками реализации проекта, потому что в Генплан закладывается достаточно далекий горизонт планирования».

Выбор места, вероятно, связан с необходимостью соединить предполагаемый терминал с существующей железнодорожной инфраструктурой, рассуждает эксперт. «Как я понимаю, если отодвинуть его на несколько километров, глубже в промзону, это вызвало бы сложности с увязкой объекта с улично-дорожной сетью и организацией подъезда поездов»,— предполагает господин Коньков. По словам представителя института территориального планирования «Урбаника», по-прежнему вызывает сомнения, как высокоскоростная магистраль будет конкурировать с авиасообщением между двумя столицами, потому что сегодня заранее купленный билет на самолет из Петербурга в Москву стоит дешевле «Сапсана». «Здесь идет речь о создании полностью новой инфраструктуры со строительством терминала не только в Петербурге, но, скорее всего, и в столице, а это очень большие вложения. Может возникнуть соблазн переложить часть окупаемости на стоимость билетов. И тогда возникает вопрос: кто сможет себе позволит поездку на данном маршруте?»— рассуждает господин Коньков.

Изначально в связи со строительством терминала ВСМ предполагалось демонтировать большую часть дореволюционных складов Кокоревых на Лиговском проспекте, для чего Смольный хотел принять поправки в закон Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...» (см. «Ъ-СПб» от 25.02.2022). Но потом Смольный отказался от этих планов, заверив, что отдельные исторические объекты будут интегрированы в состав терминала.

В этом сомневаются градозащитники. «Это лишь красивый оборот, за которым скрывается уничтожение еще одного исторического квартала дореволюционных зданий»,— убежден координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. После очередного шага властей в сторону появления терминала высокоскоростной магистрали активисты не теряют надежду. «Надеемся, что в нынешние нестабильные времена приоритеты бюджета будут пересмотрены, а значит, деньги на ВСМ и снос исторических корпусов Кокоревых не выделят»,— говорит господин Костров.

Александра Тен