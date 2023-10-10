Курский облсуд отменил отставку мэра Обояни Александра Локтионова

Бывший мэр города Обоянь Курской области Александр Локтионов смог оспорить свою досрочную отставку в суде. Сегодня Курский облсуд признал незаконным и отменил соответствующее решение местного собрания депутатов от 1 июля 2022 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Господин Локтионов был избран собранием депутатов на должность главы Обояни в ноябре 2019 года. Заслушав его доклады о деятельности за 2020-й и 2021-й, парламентарии признали работу мэра «неудовлетворительной» и отправили его в отставку.

Александр Локтионов не согласился с этим и обжаловал решения депутатов в судебном порядке. Изначально Обоянский райсуд отказал ему в исковых требованиях. Облсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Тогда господин Локтионов обжаловал одно из решений собрания — о признании его работы за 2021 год неудовлетворительной — в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в райсуд, указав, что депутаты должны досрочно прекращать полномочия мэра большинством голосов, однако это требование было нарушено.

В мае 2023 года Обоянский райсуд удовлетворил иск господина Локтионова, признав незаконным и отменив решение собрания депутатов о признании его работы в 2021-м неудовлетворительной. Сегодня Курский облсуд отменил решение райсуда об отказе господину Локтионову в оспаривании увольнения, а его административный иск — удовлетворил.

Господину Локтионову 48 лет. До избрания на пост мэра Обояни он был начальником отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства в администрации Обоянского района. На сегодня временно исполняющей обязанности руководителя администрации Обояни является Елена Бочарова.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте