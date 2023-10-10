Президент Польши принял отставку главы Генштаба из-за скандала с упавшей ракетой

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку начальника Генштаба армии Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Томаша Пиотровского. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда (слева) и генерал Раймунд Анджейчак

Фото: Kacper Pempel / Reuters Президент Польши Анджей Дуда (слева) и генерал Раймунд Анджейчак

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Разумеется, если вчера генералы приняли решение подать заявления об увольнении и снять форму, такое решение принимается командующим вооруженными силами. Теперь оно утверждено президентом Дудой»,— сообщил господин Сивера (цитата по Gazeta Wyborcza).

Поводом для отставки Раймунда Анджейчака и Томаша Пиотровского, как сообщает Gazeta Wyborcza, стали их разногласия с министром обороны Мариушем Блащаком. Polsat отмечает, что конфликт возник после скандала, связанного с упавшей ракетой, которую в апреле нашли в районе города Быдгощ. После произошедшего Мариуш Блащак обвинил в халатности господина Пиотровского, а затем выступил с предложением о его отставке.

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». После сообщалось, что это были обломки ракеты «воздух-поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ писали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. Вместе с тем достоверных данных о происхождении ракеты пока нет. Польские власти официально говорят о том, что рассматриваются «все возможные версии».

Александр Кислов