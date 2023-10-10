Президент Польши принял отставку главы Генштаба из-за скандала с упавшей ракетой
Президент Польши Анджей Дуда принял отставку начальника Генштаба армии Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Томаша Пиотровского. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
Президент Польши Анджей Дуда (слева) и генерал Раймунд Анджейчак
Фото: Kacper Pempel / Reuters
«Разумеется, если вчера генералы приняли решение подать заявления об увольнении и снять форму, такое решение принимается командующим вооруженными силами. Теперь оно утверждено президентом Дудой»,— сообщил господин Сивера (цитата по Gazeta Wyborcza).
Поводом для отставки Раймунда Анджейчака и Томаша Пиотровского, как сообщает Gazeta Wyborcza, стали их разногласия с министром обороны Мариушем Блащаком. Polsat отмечает, что конфликт возник после скандала, связанного с упавшей ракетой, которую в апреле нашли в районе города Быдгощ. После произошедшего Мариуш Блащак обвинил в халатности господина Пиотровского, а затем выступил с предложением о его отставке.
27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». После сообщалось, что это были обломки ракеты «воздух-поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ писали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. Вместе с тем достоверных данных о происхождении ракеты пока нет. Польские власти официально говорят о том, что рассматриваются «все возможные версии».