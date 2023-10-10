Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как полководец относился к женщинам, а также о судьбе его детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На Крюков канал в Санкт-Петербурге отправляемся сегодня к дому №23. Последние годы своей жизни здесь провел генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Никогда ни до, ни после его кончины эта часть города не видела такого количества народа. Суворова не стало 6 мая 1800 года, и пять дней люди шли и шли — Россия прощалась с любимым своим полководцем.

Еще в молодости Суворов признавался: «Не много знавал я женщин, но, забавляясь в их обществе, соблюдал всегда почтение». Узнать женщин лучше у него не было времени — армия. Его сослуживец, маркиз дю Бокаж был откровеннее: «Суворов не любил женщин,— писал он, —считая их помехою для военного человека, расстройством для здоровья, действующим на нервы и отнимающим бодрость». И еще Суворов про женщин добавлял: «От них мы потеряли рай». Тем не менее в 43 года он женился, потому что батюшка велел и так было положено.

Супруга Варвара Прозоровская была в шоке: муж всего несколько дней провел с ней в мягких перинах, потом перебрался в другую комнату, спал на полу, постелив охапку сена вместо матраса, клал под голову вещмешок и укрывался плащом. Поначалу она пыталась жить его походной жизнью, переезжая из гарнизона в гарнизон. Но в Полтаве генерал застал ее — о ужас! — со своим племянником и был потрясен и разбит. Семейная жизнь стала единственным поприщем, на котором он потерпел сокрушительное поражение.

Дочь Наталья, которую сам генерал называл Суворочкой, стала впоследствии фрейлиной императрицы и вышла замуж за Николая Зубова — брата фаворита Екатерины Платона. А вот сын Суворова Аркадий с 15 лет постоянно был рядом с отцом, участвовал в итальянском и швейцарском походах, в битвах с Францией, Австрией, Турцией. Он продолжил карьеру военного, стал генерал-лейтенантом и командовал дивизией. В 27 лет по неосторожности утонул на переправе реки Рымник — той самой, что принесла его отцу не только славу, но и часть фамилии — граф Суворов-Рымникский. Вот уж действительно ирония судьбы.