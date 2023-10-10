Инженер не смог перевести градусы в рубли

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшему инженеру ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (краснодарская ТЭЦ) Виктору Сологубу, который приговорен к трем годам условно за покушение на особо крупное мошенничество. В 2018 году Виктор Сологуб пообещал руководству «Краснодартеплоэнерго» изменять показания счетчиков поставляемого ей теплоносителя на два градуса, что обеспечило бы этой компании серьезную экономию. Предполагаемый сообщник злоумышленника, заместитель главного инженера «Краснодартеплоэнерго», находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», Советский районный суд Краснодара признал Виктора Сологуба, бывшего ведущего инженера группы обслуживания средств измерения ООО «Лукойл-Кубаньэнерго», виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Вступивший в силу приговор опубликован в картотеке суда.

В уголовном деле идет речь о взаимоотношениях между «Лукойл-Кубаньэнерго» (краснодарская ТЭЦ) и крупнейшей теплоснабжающей организации региона — компанией «Краснодартеплоэнерго» (филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания»). «Краснодартеплоэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой большинство потребителей Краснодара, приобретая теплоноситель у ТЭЦ.

Как следует из приговора, в мае 2018 года заместитель главного инженера «Краснодартеплоэнерго» обратился к своему знакомому Виктору Сологубу, инженеру «Лукойл-Кубаньэнерго», с просьбой помочь разобраться с работой приборов учета в сетях теплоснабжения. Сотрудник «Краснодартеплоэнерго» пояснил господину Сологубу, что в теплоснабжающей компании назначен новый директор, который недоволен большими потерями горячей воды в сетях. При этом специалисты «Краснодартеплоэнерго» предположили, что на самом деле утечек нет, но счетчики обратного хода воды (возврата теплоносителя на ТЭЦ) работают некорректно.

Виктор Сологуб заверил топ-менеджера «Краснодартеплоэнерго», что сбой приборов учета происходит часто, но его нетрудно исправить.

Этот разговор навел заместителя главного инженера «Краснодартеплоэнерго» на мысль о том, что манипуляции с показаниями счетчиков на ТЭЦ могут создать серьезную экономию для теплоснабжающей компании. Он поделился идеей с Виктором Сологубом, который сообщил, что якобы может обеспечить завышение температуры воды на 1,5-2 градуса по приборам учета на обратном трубопроводе от микрорайонов «Комсомольский» и «Черемушки».

За свои услуги Виктор Сологуб попросил ежемесячную плату в сумме 330 тыс. руб., поясняя, что часть средств он якобы будет передавать кому-то из руководителей «Лукойл-Кубаньэнерго».

Сотрудник ТЭЦ сказал, что он готов внести поправки в журналы учета за четыре предыдущих месяца при условии передачи ему 1,3 млн руб. Замглавного инженера «Краснодартеплоэнерго» передал предложение директору компании, тот согласился, но сообщил о ситуации в краевое управление ФСБ России.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что и инженер «Лукойл-Кубаньэнерго» Сологуб, и зам главного инженера «Краснодартеплоэнерго» обманывали директора теплоснабжающей компании, зная, что откорректировать показания теплосчетчиков на ТЭЦ невозможно. Полученные средства злоумышленники намеревались разделить между собой. В сентябре 2018 года при получении 1,3 млн руб. от директора «Краснодартеплоэнерго» заместитель главного инженера теплоснабжающей организации был задержан. Он согласился участвовать в оперативном эксперименте и под контролем сотрудников правоохранительных органов передал часть средств Виктору Сологубу.

Дело находилось в производстве следственной части ГУ МВД по Краснодарскому краю.

в пресс-службе управления «Ъ-Юг» сообщили, что расследование в отношении сотрудника «Краснодартеплоэнерго» приостановлено, так как он скрылся.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию обвиняемого»,– сообщили в краевом ГУ МВД.

В АО АТЭК и ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» комментировать ситуацию не стали.

Как следует из приговора, в ходе следствия Виктор Сологуб не признавал себя виновным, настаивая на том, что сотрудник «Краснодартеплоэнерго» передал ему пакет с неизвестной суммой денег якобы за консультации по поводу работы приборов учета. После оглашения доказателств в суде инженер «Лукойл-Кубаньэнерго» признал вину и раскаялся.

Анна Перова, Краснодар