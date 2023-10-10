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Коммерсантъ FM
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Volvo завел в сервисный тупик

Какие варианты обслуживания остались у владельцев авто в России

Volvo отключила российских автовладельцев и дилеров от программного обеспечения. По данным СМИ, это произошло из-за санкций еще в конце сентября. Теперь у обладателей машин шведской марки не работает, например, мобильное приложение — они не могут узнать местоположение авто, уровень топлива в нем или запустить удаленный прогрев. А в случае потери ключей дилеры предупреждают, что не смогут запрограммировать новые.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сервисы сейчас проводят только техобслуживание, диагностика недоступна, сообщили “Ъ FM” в одном из официальных центров:

«Volvo отключила Российскую Федерацию от своих сервисов на текущий момент. Когда ситуация восстановится, к сожалению, информации нет. Все диагностики, которые требуют электронного вмешательства, на текущий момент недоступны. Пока выполняем только ТО автомобилей. Если требуется что-то диагностировать, считать ошибки, то пока данные работы невозможны. У нас нет доступа к их серверам».

Сейчас официальные дилерские центры вынуждены наряду с "серыми" сервисами искать обходные пути, чтобы подключиться к программному обеспечению Volvo, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Возможности для этого есть, однако, по его словам, устранить таким образом все неполадки, скорее всего, не удастся:

BMW и Audi отключили дилеров

«Неофициальные "серые" дилеры раньше так и работали. У них никогда не было прямого доступа к программному обеспечению и к серверам материнских компаний, поэтому они пользовались обходными путями — скачанными офлайн- и более старыми версиями этого ПО.

Но без подключения к серверам автопроизводителей некоторые операции вообще невозможно произвести. Самая известная проблема, не для всех брендов, но для некоторых, — это прописывание ключей зажигания. Можно попытаться под другим логином и паролем подключаться к материнскому ПО, хотя всегда, конечно, отслеживается еще и геолокация.

Также возможно просить какие-то дружеские компании подключиться через другие страны — через Казахстан или Киргизию.

Как автодилеры разбираются с гарантиями

Третий вариант — попытаться законнектиться непосредственно с разработчиками программного обеспечения, которые расположены в разных странах, в том числе в Китае.

Но едва ли компании в КНР будут пытаться даже за деньги помогать российским дилерам, чтобы не нарваться на большие проблемы с заказчиками с юридической и финансовой точки зрения».

Этим летом еще несколько мировых автобрендов отключили российских дилеров от ПО. Это, например, Mercedes-Benz, Audi и BMW. Собеседники “Ъ FM” тогда предполагали, что это может повлиять на качество ремонта и увеличить его сроки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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