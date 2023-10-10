Миллион тонн молока планируют произвести в Удмуртии в 2023 году

Производство молока в Удмуртии выросло на 8% с начала года и достигло почти 800 тыс. т. Преодолеть рекордный рубеж в 1 млн т молока, план по которому ранее выставлялся, планируют по итогам 2023 года. Об этом рассказала первый вице-премьер правительства региона Ольга Абрамова, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в числе моментов, позитивно влияющих на достижение рекордного показателя, оказалось увеличение поголовья продуктивных коров до 121 тыс. голов.

Напомним, программа «Миллион тонн молока» стартовала в Удмуртии в 2016 году. Ставилась задача увеличить годовое валовое производства молока в регионе до 1 млн тонн к 2020 году. По итогам 2016 года сельхозорганизации и фермеры произвели 649 тыс. т., вместе с личными подсобными хозяйствами — 738 тыс. т. По итогам 2020 года республика произвела 870 тыс. тонн молока, в 2021 году — 910 тыс. т, в 2022-м — 970 тыс. т