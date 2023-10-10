Петербургское УФАС оштрафовало «СовкомБанк» на 200 тысяч рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало «СовкомБанк» на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу своих услуг.

Управление установило, что оформить карту на сайте банка невозможно без согласия на обработку персональных данных и получения рекламной рассылки.

В УФАС отметили, что наличие в публичной оферте положения о безальтернативном согласии на получение рекламы по сетям электросвязи не является надлежащей формой получения согласия.

Согласие на получение рекламы должно быть выполнено таким образом, чтобы можно было не только однозначно идентифицировать абонента, но и подтвердить его волеизъявление на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

Рекламу «СовкомБанка» признали ненадлежащей, нарушающей часть 1 статьи 18 «Закона о рекламе». Финансовую организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербургское УФАС нашло нарушения в рекламе «Почта банка».

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